De AEX won na een eindspurt 0,5% op 518,7 punten. De AMX sloot 0,1% in het groen op 743,2 punten.

De meeste overige Europese beurzen boekten ook terrein. Parijs klom 0,3% en Frankfurt sloot nagenoeg onveranderd.

Uit de tegenvallende groei van het aantal banen in de VS in maart leidt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING af dat de arbeidsmarkt krapper wordt. ,,Voor bedrijven wordt het daardoor minder gemakkelijk om mensen aan te nemen. Verder speelt mee dat de eerste twee maanden van het jaar relatief goed waren en het weer in maart misschien roet in het eten gooide. Je zou dan wel in april een reactie mogen verwachten. Het werkloosheidspercentage viel overigens weer mee."

Wiersma denkt dat het banenrapport de kans iets vergroot dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar nog maar één keer verhoogt. ,,Dat zie je ook terug in de kans waarop de markt een rentestap in juni inprijst. Vanochtend lag dit nog op 67%, nu enkele procenten lager."

Dat beleggers nauwelijks meer reageren op uitspraken en handelingen van Donald Trump, kan Wiersma goed begrijpen. ,,De Amerikaanse raketaanvallen in Syrië zorgen voor geopolitieke spanningen, maar deze hebben nauwelijks effect op de economie. En Trump riep de afgelopen maanden weliswaar veel, maar het valt hem niet mee de regering zijn kant op te krijgen. Het risico op fors hogere invoerheffingen is nog altijd aanwezig, maar adviseurs zullen duidelijk maken dat de VS zich dan in eigen voet schiet. Omdat zijn beoogde belastingplannen deels met de voorlopig afgeschoten nieuwe zorgwet gefinancierd hadden moeten worden, zijn deze ook op de lange baan geschoven."

Altice gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen blonk Altice met een winst van 3,1% uit, op het voornemen van het kabelbedrijf om zijn Amerikaanse activiteiten een aparte notering te geven.

SBM Offshore ging met 1,7% omhoog, dankzij een lichte stijging van de olieprijzen.

Unilever steeg 1,3%. ING, KBC, SocGen, Bryan Garnier en Credit Suisse verhoogden hun koersdoel in reactie op de gisteren gepresenteerde plannen om meer aandeelhouderswaarde te creëren.

Philips won 0,3%, op berichten dat het bedrijf de Italiaanse producent van diagnostische apparatuur Esaote voor €400 miljoen zou willen overnemen.

Biotechnologiebedrijf Galapagos leverde 1,8% in.

Aegon ging met 1,7% achteruit, door zorgen over zijn kapitaalbuffer.

KPN zakte 1%, hoewel Morgan Stanley het koersdoel verhoogde van €3,50 naar €3,90 bij een 'overwogen' advies.

Heineken sloot 0,2% lager. De bierbrouwer heeft naar verluidt een bod uitgebracht op een meerderheidsbelang in Coca-Cola Beverages Africa.

Bij de middelgrote fondsen eindigden Air France KLM en PostNL met minnen van 1,9% respectievelijk 1,2% onderaan.

Beursnieuweling Veon verloor op de lokale markt 3,2%. Grootaandeelhouder Telenor heeft zijn belang in het Russische telecombedrijf met 4 procentpunten afgebouwd.

Volg DFT gratis via WhatsApp. Meld je hier aan