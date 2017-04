Focus rentemarge bij banken in VS

In de voorbije week verliep de handel op het Damrak overwegend rustig, al zorgde AEX-fonds Unilever voor vuurwerk met de onder meer de aankondiging om het onderdeel met margarine en broodbeleg af te gaan stoten. De schrik over de raketaanval van de VS op Syrië was van korte duur. Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, benadrukt dat beleggers zich nauwelijks meer druk maken om de gebeurtenissen deze regio mede doordat Rusland op tijd door Amerika was geïnformeerd en de olieproductie uit Syrië in de afgelopen jaren nauwelijks geleden heeft onder de aanhoudende geopolitieke onrust.

Een domper over de Amerikaanse werkgelegenheid afgelopen vrijdag had ook weinig weerslag op de koersen. „Het teleurstellende banenrapport is vooralsnog niet zorgwekkend doordat seizoeneffecten een rol kunnen hebben gespeeld en mogelijk wordt het cijfer nog opwaarts bijgesteld. Ik verwacht niet dat het gaat om een doorbraak van de positieve trend ", meent Westerterp.

Dat de Federal reserve (Fed) overweegt om later dit jaar te beginnen met het afbouwen van de opgezwollen balans, geeft Westerterp eveneens weinig reden tot pessimisme. "De Fed zal met fluwelen handschoenen een verdere monetaire verkrapping uitvoeren om de financiële markten niet te veel van slag te brengen."

Verder stond de handel in teken van de verdere klim van de olieprijs (Brent) die de piek van begin dit jaar weer in zicht begint te krijgen, gesteund door de aanhoudende animo bij OPEC-landen om de bevriezing van de olieproductie te gaan verlengen. Westerterp benadrukt dat ook Rusland dat geen deel uitmaakt van de OPEC, signalen heeft afgegeven om mee te wilen doen ."Het lijkt er in ieder geval op dat we met recente daling van de olieprijs tot net boven $50 de bodem hebben gezien en de bovenkant van de tradingrange in het afgelopen half jaar rond $60 weer kunnen gaan opzoeken."

In de nieuwe handelsweek zijn de schijnwerpers gericht op de start van het Amerikaanse cijferseizoen. Op woensdag doet luchtvaartmaatschappij Delta Airlines de boeken open over het eerste kwartaal en een dag later rapporteren de banken JP Morgan en Citigroup hun resultaten. Op het Damrak geeft donderdag medisch toeleverancier Fagron inzage in de omzetcijfers over de eerste drie maanden van 2017. Westerterp is vooral benieuwd om te zien in hoeverre banken in de VS hebben geprofiteerd van de flink opgelopen Amerikaanse marktrente na de nieuwe rentestap van de Fed, terwijl ze de spaarrente laag hebben kunnen houden. Ook kijkt hij uit naar de resultaten van de Amerikaanse farmaciefondsen die op de aandelenbeurzen nog niet steeds niet volledig hersteld zijn ondanks dat Obamacare voorlopig ongemoeid blijft.

Op het macro-economische front zal de aandacht mede gericht zijn op het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de eigen economie, uitgedrukt in de ZEW-index. De export en de industriële productie bi onze oosterburen kwamen in februari verder op stoom. Verder laat de Universiteit van Michigan weten in hoeverre het optimisme bij Amerikaanse consumenten verder is toegenomen of niet.

Eind volgende week houden de beurzen van Euronext, waaronder het Damrak, en de Amerikaanse beurzen op Wall Street de deuren dicht vanwege Goede vrijdag. De Amerikaanse detailhandelsverkopen en de inflatie staan dan nog wel op het programma.