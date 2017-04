De AEX-index sloot 0,1% hoger op 519,2 punten, een nieuw jaarrecord. De Midkap eindigde 0,7% in de plus op 748,6 punten. De koersenborden in Parijs, Frankfurt en Londen sloten onveranderd tot 0,5% lager. In Wall Street stond de Dow Jones-index ten tijde van het Europese slot 0,4% hoger.

Beleggers zijn bezig aan een verkorte handelsweek. Op Goede Vrijdag blijven de beurzen in Europa en Wall Street gesloten. Deze week wordt in de VS het kwartaalcijferseizoen geopend met resultaten van Delta Airlines op woensdag en de banken JPMorgan en Citigroup op donderdag.

"Er gebeurt niet veel. Het is muisstil. Alsof het paasreces al is begonnen", zei handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank. "Maar later in de week staat er nog wel wat op het spel", tekende hij aan. Daarbij wees hij op de publicatie van de inflatiecijfers in Groot-Brittannië en China. "En vrijdag de inflatiecijfers in de VS. Als de inflatie daar lager uitvalt dan verwacht, zoals afgelopen vrijdag ook de banengroei tegenviel, dan is de noodzaak om de rente te verhogen minder aanwezig." Dat zou dan goed nieuws zijn voor de aandelenbeurzen.

Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een plus van 4,7%, zonder duidelijke aanleiding. De omzet in het aandeel was bijna tweemaal zo groot als gemiddeld. Biotechbedrijf Galapagos volgde met 1,3% winst.

NN Group sloot 0,1% lager. Het verzekeringsconcern meldde afgelopen weekend dat het zijn overnamebod op Delta Lloyd (+0,1%) gestand heeft gedaan. Voor de overname is 79,9% van de aandelen aangemeld binnen de daarvoor aangewezen periode.

Olieconcern Shell stond 's ochtends flink lager maar eindigde onveranderd, terwijl boorplatformbouwer SBM Offshore 0,6% inleverde, ondanks een stijging van 1,1% van de olieprijs (Brent). De stijging wordt onder meer toegeschreven aan het stilleggen van de productie in een groot Libisch olieveld, de oplopende spanningen rond Syrië en de sterk toegenomen vraag in India.

Chiptoeleverancier Besi was de grote winnaar in de Midkap met een stijging van 10,1%. Analisten van ING hebben het aandeel op hun favorietenlijst gezet en het koersdoel flink opgevoerd van €32 naar €50.

Air France-KLM (+4%) maakte bekend in maart een kleine 3% meer passagiers te hebben vervoerd. Over het gehele eerste kwartaal is het aantal passagiers met dik 5 procent toegenomen tot een kleine 21 miljoen.

Probiodrug won 5,9%. Het biotechnologiebedrijf heeft met zijn medicijn tegen de hersenziekte van Huntington vooruitgang geboekt bij muizen. Zo was er sprake van diverse tekenen van verbetering bij gebruik van dit PQ912-medicijn, aldus het bedrijf.

Het aandeel Telegraaf Media Groep sloot 0,8% lager. TMG-grootaandeelhouder John de Mol kondigde vanochtend aan dat hij volledig eigenaar wordt van de Nederlandse tv-zenders van SBS.

