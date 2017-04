Rond half drie stond de AEX fractioneel hoger op 519,31 punten. De AMX steeg 0,3% naar 750,71 punten.

Elders in Europa deden beleggers het ook nog steeds rustig aan. Parijs kleurde nipt groen, terwijl Frankfurt 0,1% moest afstaan.

De toegenomen spanningen tussen Amerika en Rusland hebben nog weinig vat gekregen op de animo bij beleggers, al krabbelde de angstbarometer VIX vandaag op richting het hoogste niveau van dit jaar wat er op duidt dat er meer volatiliteit in de aandelenmarkten wordt verwacht. Volgens Stefan Koopman, macro-econoom bij Rabobank, lijkt het er op dat de Republikeinse partij gelet op het gewijzigde buitenlandbeleid meer grip heeft gekregen op de Amerikaanse president Donald Trump om zo de politieke verdeeldheid na het mislukken van de nieuwe zorgwetgeving wat terug te dringen. "Er wordt gezocht naar een diplomatieke oplossing met de Russen, maar een verdere escalatie tussen beide grootmachten zal zijn impact kunnen gaan krijgen op de koersen."

Koopman verwacht dat de naderende Franse presidentsverkiezingen die eind april op stapel staan wat meer onzekerheid in de markt zullen brengen. "Er wordt na de uitslag van de eerste ronde sterk rekening gehouden met een tweestrijd tussen Le Pen en Macron, maar een scenario met een andere kandidaat dan Macron is niet geheel ondenkbaar. Het was verder opvallend dat er onder Duitse beleggers toegenomen vertrouwen is over de groeivooruitzichten van de Franse economie."

Verder werd het kruit droog gehouden in de aanloop naar de start van het Amerikaanse cijferseizoen later deze week met onder meer de resultaten luchtvaarmaatschappij Delta Airlines en het financiële concern Citigroup.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond tankopslagbedrijf Vopak met een verlies van 0,8% onderaan.

Overnamekanidaat Akzo Nobel en chipmachinefabrikant ASM leverden beide 0,5% in.

Randstad behield de koppositie met een winst van 2,4%. Voor kabelmaatschappij Altice werd 1,5% meer betaald. De Franse kabelaar heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang van zijn Amerikaanse kabeldochter. ABN Amro belandde in de kopgroep met een plus van 1,3%.

Shell klom 0,5%, volgend op de interesse van het Argentijnse staatsoliebedrijf YPF voor activiteiten ter waarde van $1 miljard. Maandagavond werd bekend dat voormalige bestuurders geweten zouden hebben van omkooppraktijken in Nigeria.

Bij de middelgrote fondsen liep Besi 0,6% terug. Maandag knalde de toeleverancier aan de chipsector nog omhoog, na door ING op de favorietenlijst te zijn geplaatst.

Luchtvaartmaatschappij Air France KLM daarentegen kreeg vleugels en schoot 4% omhoog.

Smallcap Accell was blikvanger met een koersexplosie van 19,2% op €31,63. Autobedrijf Pon wil de fietsenfabrikant voor €32,72 per aandeel kopen.

