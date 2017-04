Rond 10.00 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 520,4 punten. De Midkap noteerde 0,2% in de plus op 748,9 punten.

Op andere continenten gingen de beurzen omlaag. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1% lager vanwege de sterkere yen. Wall Street eindigde dinsdagavond met lichte verliezen.

In de AEX stond verffabrikant AkzoNobel (+0,2%) woensdag in de belangstelling, omdat een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors af wil van president-commissaris Antony Burgmans. AkzoNobel opende op haar beurt de aanval op Elliott en trok bij toezichthouder AFM aan de bel over het mogelijk delen van koersgevoelige informatie door de grootaandeelhouder.

Tankopslagconcern Vopak (+2,6%) was de grootste stijger in de AEX. Ook uitzender Randstad (+2,2%) kwam positief uit de startblokken.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-0,7%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Ook Ahold (-0,4%) bleef iets achter. Het supermarktconcern houdt vandaag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

In de Midkap ontving navigatiespecialist TomTom een koopadvies van effectenhuis Kepler Cheuvreux bij een koersdoel van €10. Het aandeel TomTom profiteerde met een koersstijging van 4,1%.

Fugro kreeg een adviesverlaging van ING voor de kiezen. De bank bracht het beleggingsadvies voor de bodemonderzoeker naar 'reduceren' bij een verlaagd koersdoel van €16. Het aandeel Fugro zakte 4,9%.

Vastgoedinvesteerder Vastned heeft de verkoop van de Turkse portefeuille afgerond en gaat voor maximaal €50 miljoen aan eigen aandelen inkopen. Vastned won 0,9% op de beurs.

ASR (-0,1%) gaat in zee met het Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied. Het fonds laat ASR Vermogensbeheer een deel van haar beleggingsportefeuille ter waarde van €100 miljoen beheren.

Telegraaf Media Groep noteerde 0,8% in de plus op €6,49. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, geeft de overnamestrijd om TMG niet op en zal uiterlijk op Paasmaandag een biedingsbericht indienen bij de AFM. De geboden prijs blijft €6,50 per aandeel TMG.

Neways steeg 5,4%. De elektronicatoeleverancier liet weten een belangrijke stap te hebben gezet in de ontwikkeling van zogenoemde high density keramische substraten.

Koninklijke Brill (onveranderd) wil Sense Publishers uit Dordrecht overnemen. Sense is uitgever van internationale boekenreeksen op het gebied van Educational Science. De omzet van het fonds bedraagt ruim €1 miljoen. Een overnamesom werd echter niet vermeld.

Biotechnolgiebedrijf Curetis (-5%) heeft de Amerikaanse hoogleraar Melissa Miller aangesteld als medisch adviseur. Het bedrijf nomineert verder Nils Clausnitzer als lid van de raad van commissarissen.

