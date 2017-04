Rond half drie stond de AEX-index 0,5% lager op 514,99 punten. De Midkap noteerde 0,3% in de min op 746,26 punten.

Elders in Europa was het sentiment ook licht bedrukt. Parijs en Franfurt vielen beide 0,6% terug.

Volgens Rein Schutte van Indexus doen beleggers het zeer rustig aan in de aanloop naar het lange Paasweekeinde. Ook wijst hij er op dat de animo enigszins is afgenomen vanwege de aanhoudende geopolitieke spanningen vooral rond Noord-Korea. Verder neemt de nervositeit enigszins toe over de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen, waar Le Pen volgens recente peilingen de achterstand iets heeft verkleind, benadrukt Schutte.

Uit Amerika kwam in de middag overwegend meevallend nieuws uit de bankensector. JPMorgan rapporteerde beter dan verwachte omzet- en winstcijfers. Ook Citigroup presteerde in de eerste drie maanden van 2017 beter dan voorzien. Wells Fargo bleef met zijn omzet echter achter bij de verwachtingen. Om 16.00 maakt de Universiteit van Michigan het consumentenvertrouwen in de VS bekend.

Na het goed verlopen eerste kwartaal van 2017 kijkt Schutte nog steeds met een overwegend positieve blik aan tegen aandelen. "In alle regio's van de wereld is er sprake van economische verbetering en is er tot aan de top van het bedrijfsleven overnameactiviteit. Aan de andere kant hebben we dit jaar nog geen enkele correctie van belang gezien."

De opmerking van president Donald Trump, in de Financial Times dat in zijn ogen de dollar te sterk is geworden liet zijn sporen na op de valutamarkten met vooral een aantrekkende yen tegenover de Amerikaanse munt.

Beleggingsstrateeg Jaap van Duijn waarschuwde dat beleggers dit jaar moeten oppassen voor een stevige terugval van de beurzen. Volgens de DFT-columist en voormalig Robeco-strateeg neemt de kans op een recessie in de Verenigde Staten namelijk toe.

In de AEX behoorde supermarktconcern Ahold (+0,5%) bij de schaarse winnaars. Het aandeel veerde daarmee wat op na de recente moeizame gang van zaken vanwege de vrees voor concurrentiedruk van het Amerikaanse Amazon.

AkzoNobel kreeg er 0,9% bij. De rebellerende aandeelhouder Elliott overweegt naar de Ondernemingskamer te stappen om de verffabrikant te dwingen in gesprek te gaan met het Amerikaanse PPG Industries.

De Nederlandse financials hadden weinig steun van de Amerikaanse bankenopstekers. ABN Amro (-1,8%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen in reactie op de terugval van de obligatierentes. ING en Aegon moesten 1,3% respectievelijk 1% afstaan.

Ook ASML (-0,4%) behoorde tot de verliezers. De chipmachinefabrikant had last van tegenvallende kwartaalcijfers van de Taiwanese klant TSMC.

Randstad gleed 0,1% weg. De uitzender lag de afgelopen dagen nog goed in de markt na meevallende kwartaalcijfers van de Britse PageGroup en een aantrekkende uitzendmarkt in Frankrijk.

In de Midkap dook Air France-KLM 4,4% omlaag naar €7,19. Het nieuws dat investeerder Infinite Miles zijn belang van 3,4% in de luchtvaartcombinatie van de hand heeft gedaan voor €7,30, werkte verkoopdruk in de hand. De deelneming van Infinite in het Duitse Lufthansa zou ook van de hand zijn gedaan.

Refresco (+2,9%) werd voor de tweede achtereenvolgende dag omarmd door beleggers. Ondanks het afwijzen van het bod van de investeerder PAI denken analisten dat de bottelaar van sappen en frisdranken nog niet van zijn Franse belager af is.

AScX-fonds Fagron spoot 12,4% omhoog na een enthousiast ontvangen update over het eerste kwartaal. De toeleverancier van apotheken zag de verkoop van farmaceutische grondstoffen in de Verenigde Staten in de eerste maanden van 2017 stabiliseren, na anderhalf jaar van krimp. Fagron boekte in het eerste kwartaal een 7% hogere omzet van €109,9 miljoen.

Stern koerste onveranderd. Topman Henk van der Kwast heeft zijn belang in het autoleasebedrijf verkleind van 17,1% naar 13,5%.

Hunter Douglas kon 1,7% bijschrijven. De raambekleder heeft een belang van 49% genomen in het Vietnamese Blaze. De prijs die betaalt voor de deelneming in de ontwerper en fabrikant van gordijnen, vouwgordijnen en rolgordijnen werd niet gegeven. Blaze behaalde vorig jaar een omzet van $15 miljoen. Er werken 250 mensen bij de onderneming.

Koninklijke Brill noteerde ongewijzigd. Vermogensbeheerder Kempen Capital Management blijkt haar belang van 9,1% in de wetenschappelijke uitgever volledig te hebben verkocht. De belegger J.P. van Slooten nam waarschijnlijk een deel van deze aandelen over, want die meldde een belang van 5,3% in Brill.

Paasdagen

De Amsterdamse beurs is op Goede Vrijdag en Paasmaandag gesloten. De handel op het Damrak wordt dinsdag hervat. Wall Street is morgen ook dicht. Maar in New York wordt komende maandag wel gehandeld.

