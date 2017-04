Om half vijf noteerde de AEX 0,9% lager op 511,013 punten. De AMX zakte 0,7% naar 743,3 punten.

Elders in Europa gleden de beurzen ook weg. Frankfurt en Parijs verloren 0,6% respectievelijk 1,3%, Londen zakte met 1,8% weg nadat premier May voor 8 juni nieuwe parlementsverkiezingen had aangekondigd.

Wall Street begon met een klein verlies:

Bank of America boekte goede kwartaalwinst, Goldman Sachs zakte onder verwachtingen. De Amerikaanse huizencijfers bleven onder verwachting, Amerikaanse industriecijfers bleven vlak.

IMF-cijfers toonden meer groei voor de eurozone. De rentes van Europees schuldpapier liepen dinsdag terug. De aanleiding voor de verkoopgolf op de Europese aandelenmarkten is de brede afbouw van onzekerheid na een goede rit omhoog.

De risicopremie voor Frans schuldpapier afgezet tegen de Duitse bund loopt op.

,,Beleggers zien veel risico's. Ze zoeken als het kan geen risico's meer op", merkt handelaar Rein Schutte van Indexus Vermogensbeheer. ,,De Amerikaanse beurzen leken nog enig vertrouwen te geven. Noord-Korea bleek als risico mee te vallen, maar het sentiment is negatief, bezorgd."

Technisch analist Bas Heijink ziet een grote kans voor een neerwaartse doorbraak. Koen Bender macroeconoom van Mercurius Vermogensbeheer: ,,Noord-Korea blijft zorgelijk. Dat Japan een evacuatieplan van zestigduizend Japanners uit Zuid-Korea meldt is niet zonder reden. Dat plan was er al jaren natuurlijk. Met hogere volumes dan dinsdag, speelt dit een hoofdrol voor beleggers die risico's mijden."

De euro noteerde 0,8% hoger tegen de dollar. Het Britse pond herstelde stevig tegen de euro en dollar na de aankondiging van vervroegde verkiezingen op 8 juni.

Brentolie verloor 1,8% waarde op een stijgende voorraad.

Arcelor verliest

Staalgigant ArcelorMittal belandde met een min van 6,6%, en met twintig miljoen stuks het meest verhandelde aandeel, stevig onderaan. Marktonderzoeker Umetal concludeerde dat in 42 Aziatische havens een record van 133 miljoen aan ijzererts ligt. De Chinese staalproductie bereikte vorige maand een record. IJzererts verloor bijna 4% waarde.

Kabelmaatschappij Altice gleed 3,1% weg. Verzekeraar Aegon verloor 2,4%, na twee afwaarderingen. Financial ING (-1%) en ABN Amro (-0,4%) gingen mee.

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel verloor 0,8%, vooruitlopend op de woensdag te publiceren strategische update en de kwartaalcijfers. De topman van het Amerikaanse PPG heeft in een brief aan alle belanghebbenden nogmaals herhaald te geloven in de voordelen van een fusie tussen beide verfproducenten.

Randstad leverde 0,5% in. De ABU meldde dat de omzet van de Nederlandse uitzendbranche in de voorgaande vier weken met 6% gestegen is.

Galapagos zakte 3% na 4% ochtendwinst, reagerend op de negatieve opening op Wall Street. Het bedrijf heeft via een aandelenplaatsing voor $338 miljoen opgehaald. Theodoor Gilissen verhoogde het koersdoel voor het biotechbedrijf, van €85 naar €100 per aandeel bij een ongewijzigd 'aanbevolen' advies.

Zwaargewicht in olie Shell (-1,2%) en sectorgenoot SBM Offshore (-2,7%) zaten met Vopak (-0,8%), dat een kleine koersdoelverlaging van KBC kreeg, in de hoek met verliezen.

Chipmachinemaker ASML (-0,3%) kreeg een verhoogd koersdoel van Citigroup, van €123 naar €126, bij een neutraal advies. China biedt het concern kansen op lange termijn.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent OCI en staalproducent Aperam met minnen van 2,9% respectievelijk 1,8% onderaan.

Air France KLM (-0,5%) en PostNL (-1,2%) werden het meest verhandeld.

Navigatiebedrijf TomTom (-1,6%) profiteerde niet van de waarde van het nieuwe Maplink-contract dat in achttien landen actief is.

Refresco blonk met een winst van 3,3% uit. De frisdrank- en sappenproducent wees vorige week een overnamebod van PAI af. De investeringsmaatschappij liet hierop weten mogelijk met een hoger bod te komen.

Toeleverancier ASMI kreeg een koersdoelverhoging van €38 naar €55 per aandeel.

Melkzuurproducent Corbion kondigde een aandeleninkoopprogramma aan en won hierop 1%.

Stern Group (+3,4%) werd verrast door een koersdoelverhoging van NIBC, van €22 naar €30 per aandeel.

