Om elf uur stond de AEX 0,8% lager op 511,5 punten. De AMX zakte 0,7% naar 743,3 punten.

Elders in Europa gleden de beurzen ook weg. Frankfurt en Parijs verloren 0,3% respectievelijk 0,9%.

Na de bijna 1% hogere slotstanden op maandag wezen de indexfutures op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Er was geen concrete aanleiding voor de verkoopgolf op de Europese aandelenmarkten. Beleggers leken winst te nemen, na de fraaie koersstijgingen sinds november. Deze week staan veel kwartaalcijfers op de agenda. Bovendien zorgen de Franse verkiezingen en de situatie rond Noord-Korea voor onzekerheid.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde staalgigant ArcelorMittal met een min van 5,3% stevig onderaan. Handelaar Frank Bonsee van ABN Amro schrijft dit toe aan de terugval van de staalprijzen in de afgelopen dagen. De Chinese staalproductie bereikte vorige maand een record.

Kabelmaatschappij Altice gleed 2,6% weg. Verzekeraar Aegon verloor 2%, na twee afwaarderingen.

AkzoNobel verloor 0,8%, vooruitlopend op de woensdag te publiceren strategische update en de kwartaalcijfers. De topman van het Amerikaanse PPG heeft in een brief aan alle belanghebbenden nogmaals herhaald te geloven in de voordelen van een fusie tussen beide verfproducenten.

Randstad leverde 0,5% in. De ABU meldde dat de omzet van de Nederlandse uitzendbranche in de voorgaande vier weken met 6% gestegen is.

Galapagos won 3,2%, na via een aandelenplaatsing voor $338 miljoen te hebben opgehaald. Digitaal beveiliger Gemalto volgde met een plus van 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen stonden kunstmestproducent OCI en staalproducent Aperam met minnen van 2,9% respectievelijk 1,8% onderaan.

Refresco blonk met een winst van 2,4% uit. De frisdrank- en sappenproducent wees vorige week een overnamebod van PAI af. De investeringsmaatschappij liet hierop weten mogelijk met een hoger bod te komen.

Melkzuurproducent Corbion kondigde een aandeleninkoopprogramma aan en won hierop 1%.

