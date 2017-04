Rond 11.15 uur stond de AEX-index 0,6% hoger op 512,6 punten. De Midkap noteerde 0,8% in de plus op 747,2 punten. De beurzen in Frankfurt (+0,3%), Parijs (+0,1%) en Londen (-0,1%) koersten verdeeld.

Ook elders lieten de beurzen weinig grote bewegingen zien. De Japanse beurs sloot 0,1% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine winsten.

AkzoNobel kwam vanochtend met positieve kwartaalcijfers. De verffabrikant kondigde ook aan zijn divisie speciaalchemie binnen een jaar af te splitsen. De opbrengst gaat grotendeels naar de aandeelhouders. Zij mogen eveneens rekenen op een extra dividend. AkzoNobel hoopt de aandeelhouders daarmee achter haar standpunt te krijgen dat het overnamebod van PPG Industries niet in het belang van de onderneming is. Zij reageerden aanvankelijk echter lauw op de berichten van het concern. Na een openingsverlies krabbelde het aandeel AkzoNobel echter op en wist een koerswinst van 0,8% neer te zetten. Analist Joost van Beek (Theodoor Gilissen Bankiers) was vooral tevreden over de hogere resultaatverwachtingen van AkzoNobel.

ASML (+0,4%) profiteerde in het afgelopen kwartaal van een verrassend sterke vraag naar zijn productiemachines vanuit alle geledingen van de chipindustrie. Het Veldhovense technologiebedrijf ontving ook €1,9 miljard aan nieuwe orders.

Vopak was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 4,6%. Ondanks moeilijke marktomstandigheden presteerde het tankopslagconcern naar eigen zeggen volgens de eerder uitgestippelde strategie.

Digitaal beveiliger Gemalto (+3,7%) was eveneens in trek. Staalfabrikant ArcelorMittal kwam met een plus van 2,9% de dreun van de voorgaande dag deels te boven. Bankconcern ING was 2,6% in herstel na de mindere gang van zaken van een dag eerder.

Heineken noteerde 1,3% in de plus. De brouwer heeft in het eerste kwartaal meer bier aan de man gebracht en meer winst gemaakt dan een jaar eerder.

Onder de hoofdfondsen was vastgoedfonds Unibail-Rodamco (-1,2%) de grootste daler. Zwaargewicht Royal Dutch Shell zakte 0,9%.

Midkapper TomTom is in het eerste kwartaal in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet nog steeds onder druk stond. Het concern boekte niettemin belangrijke vooruitgang met de verkoop van (software voor) ingebouwde navigatiesystemen in auto's. Mede daarom zetten beleggers het aandeel TomTom 4,8% hoger.

Air France-KLM kreeg er 3,1% bij. Na hard knokken van de Nederlandse kant wordt Pieter Groeneveld het nieuwe hoofd digitale strategie van het luchtvaartconcern.

