Rond half één stond de AEX-index 0,8% hoger op 514,04 punten. De Midkap noteerde eveneens 0,8% in de plus op 747,55 punten.

De beurzen elders in Europa deden het kalmer aan. Frankfurt en Parijs koersten beide 0,3% hoger.

Ook elders lieten de beurzen weinig grote bewegingen zien. De Japanse beurs sloot 0,1% hoger. Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine winsten.

Na de flinke terugval van de koersen een dag eerder keerden beleggers weer terug in de markt gesteund door overwegend positief ontvangen kwartaalresultaten waardoor Amsterdam nog beter presteerde dan omringende beurzen in Europa, stelt Roy van Santen, marktanalist bij Lynxx.

Verder werden op het Damrak een aantal fondsen opgepikt die eerder deze maand nog in slechte doen waren, benadrukt Van Santen. "Er was sprake van technisch herstel bij onder meer het aandeel Arcelor Mittal dat in februari nog dicht tegen de €9 stond."

De analist van Lynxx houdt een slag om de arm over een verdere opleving van de AEX. "Het is afwachten hoe het cijferseizoen komende tijd gaat verlopen en in hoeverre in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen van zondag de nervositeit weer een rol gaat spelen bij beleggers."

AkzoNobel boekte een winst van 0,8% na positieve kwartaalcijfers. De verffabrikant kondigde ook aan zijn divisie speciaalchemie binnen een jaar af te gaan splitsen. De opbrengst gaat grotendeels naar de aandeelhouders. De top bij AkzoNobel geeft verder in een strategie-update uitleg over de plannen om het bedrijf op te splitsen en zo belager PPG Industries van zich af te houden.

Analist Joost van Beek (Theodoor Gilissen Bankiers) was vooral tevreden over de hogere resultaatverwachtingen van AkzoNobel. Marktanalist Ron van der Does (IG) ziet de beurskoers van een zelfstandig AkzoNobel met de woensdag gepresenteerde plannen echter niet snel stijgen naar de €90 die PPG biedt. "Als ik aandeelhouder van Akzo was, zou ik toch aandringen op gesprekken met PPG", zei Van der Does.

ASML kreeg er 1,4% bij. De chipmachinemaker profiteerde in het afgelopen kwartaal van een verrassend sterke vraag naar zijn productiemachines vanuit alle geledingen van de chipindustrie. Het Veldhovense technologiebedrijf ontving ook €1,9 miljard aan nieuwe orders.

Koploper Vopak werd door beleggers 3,9% hoger gezet. De melding van het tankopslagbedrijf dat onder moeilijke marktomstandigheden volgens de eerder uitgestippelde strategie is gepresteerd, viel in goede aarde.

Digitaal beveiliger Gemalto was eveneens flink in trek en kon 3,8% bijschrijven. Staalfabrikant ArcelorMittal kwam met een plus van 3,2% de dreun van de voorgaande dag deels te boven. Bankconcern ING was 2,9% in herstel na de mindere gang van zaken van een dag eerder. Ook Aegon kon op kopersinteresse rekenen met een 2,3% hogere notering.

Heineken ging 1,4% vooruit nadat de bierbrouwer liet weten over het eerste kwartaal meer bier aan de man te hebben gebracht en meer winst te hebben behaald dan een jaar eerder.

RELX werd 0,1% meer waard. De trading update van het mediaconcern kreeg een lauwe ontvangst.

Onder de hoofdfondsen deelde vastgoedfonds Unibail-Rodamco met een verlies van 1,1% mee niet in de opgewektheid. Zwaargewicht Royal Dutch Shell zakte 0,7%. Citi heeft het olieconcern op de verkooplijst gezet.

Midkapper TomTom schoot 4,8% omhoog naar €9,11, dicht tegen het hoogste niveau in anderhalf jaar. De goede ontwikkeling bij ingebouwde navigatiesystemen in auto's woog voor beleggers veel zwaarder dan de gerapporteerde rode cijfers over de eerste drie maanden van 2017.

Air France-KLM was ook op dreef met een vooruitgang van 3,3%. Na hard knokken van de Nederlandse kant wordt Pieter Groeneveld het nieuwe hoofd digitale strategie van het luchtvaartconcern.

