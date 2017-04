De AEX-index noteerde rond vier 0,2% winst bij 512,34 punten. De AMX koerste ook 0,2% hoger bij 746,76 punten.

Elders in Europa deed vooral Parijs het goed met een plus van 1,2% met dank aan de opgewekte stemming onder de Franse banken. Frankfurt ging fractioneel achteruit.

Volgens Stan Westerterp , vermogensbeheerder bij JNVB, is er aanleiding voor enige voorzichtigheid bij beleggers mede in de aanloop naar de Franse presidentsverkiezingen van komende zondag. "Het risico dat er straks twee extreme kandidaten in de volgende ronde begin mei tegenover elkaar staan, acht ik echter zeer klein. In dit scenario zal de euro er flink van langs gaan krijgen en staat voor de beurzen tikken te wachten." Wall Street liet vanmiddag bij de start kleine plussen zien.

Verder is de onzekerheid over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie reden om even een afwachtende houding aan te nemen, stelt Westerterp. "Een flinke economische afkoeling is onwaarschijnlijk, maar de recente speldenprikjes onder meer op de arbeidsmarkt verdienen aandacht. Daarnaast is het nog steeds onduidelijk in hoeverre Trump zijn economische plannen er door gaat krijgen."

Ook wijst hij op het cijferseizoen dat deze week is losgebarsten en wat terughoudendheid in de hand in de hand werkt. "De hoge waarderingen bij een aantal fondsen na de rit omhoog in de voorbije maanden kunnen individueel bij de presentatie van de resultaten grote uitslagen teweeg gaan brengen."

Unilever plust

In de AEX pluste Unilever 0,8% na meevallende kwartaalcijfers. Het was- en voedingsmiddelenconcern presteerde over het eerste kwartaal, waarin het een overnamebod van branchegenoot Kraft Heinz afwees, volgens RBC significant beter dan de markt.

Heineken brouwde er na de positieve ontvangst van de resultaten een dag eerder nog eens 0,9% aan beurswaarde bij. UBS deed er €5 op het oude koersdoel van €85 bij, bij een koopadvies dat ongewijzigd bleef. Het concern zou volgens analisten van de Zwitsrse bank in het tweede kwartaal sterk verbeteren.

Staalconcern ArcelorMittal nam de koppositie over met een 1,5% hogere koers. Chipmachinemaker ASML (+0,9% op €120,75) dat de voorgaande dag nog onder druk kwam na de presentatie van de resultaten werd uit de voorkeurslijst van Degroof Petercam gehaald. Morgan Stanley verhoogde het koersdoel van €131 naar €135, bij zijn overwogen-advies. Ook UBS ziet meer waarde - €130 naar €135 - voor het Veldhovense concern.

Het aandeel van verf- en chemiebedrijf AkzoNobel (+0,2%) reageerde nauwelijks op de plannen die topman Büchner presenteerde om de winstgevendheid als zelfstandig concern te vergroten. Deutsche Bank ziet een koers van €100 na afsplitsing van de chemiedivisie als haalbaar. De top liet zijn bonus deels in eigen aandelen omzetten. Belager PPG meldt om twaalf uur de eigen cijfers.

SBM Offshore was in mineur en verloor 1%, Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij en raakte 0,9% kwijt. Shell werd 0,7% minder waard. Het energiebedrijf reageerde negatief op de oproep van aandeelhouders verenigd in Follow This schadelijk. Die wil dat Shell leiderschap toont bij de overgang naar duurzame energie, iets dat vermogensbeheerder Actiam (€170 miljard) heeft gesteund.

Bij de middelgrote fondsen dikte ASMI 2,1% aan nadat zijn grootaandeelhouder Eminence Capital nogmaals de voordelen benadrukte bij het afstoten van het onderdeel ASM Pacific Techology. Voor Air France KLM werd 1,9% meer betaald.

TomTom (+0,4%) werd na de koerssprong in reactie op de kwartaalcijfers van de voorgaande dag weer ingekocht.

Arcadis liet 1,5% liggen. Volgens ING lijkt het ergst bij het ingenieursbureau achter de rug, maar beleggers toonden zich minder te vreden over de kwartaalcijfers. Fugro zag 1,4% van de koers verdampen.

Sligro kon 0,5% bijschrijven. Het groothandels- en winkelbedrijf steeg gemiddeld in omzet. Het supermarktonderdeel Emté bleef echter wederom achter met zijn prestaties. Volgens ING kan Sligro de achterblijver beter verkopen.

Bij de smallcaps kreeg apotheekleverancier Fagron er 1,2% bij. Vastgoedfonds NSI (-0,5%) boekt volgens ING goede vooruitgang in een kwartaal met meer winst.

Meerderheidsaandeelhouder Mediahuis verstevigde zijn greep op Telegraaf Media Groep (TMG). De Vlaamse uitgever lanceerde woensdagavond zijn biedingsbericht en kondigde meteen de voordracht van een nieuwe ceo aan. De koers van TMG daalde 0,7% tot net boven het overnamebod van Mediahuis dat €6 per aandeel bedraagt.

Detacheerder DPA Group (-2,3%) werd op de lokale markt geraakt door de gevolgen van de wet DBA voor het plaatsen van personeel bij bedrijven.