'Beurs Amsterdam gaat hoger openen'

De toeleverancier aan de chipindustrie ASMI bracht donderdag nabeurs cijfers naar buiten. De orderontvangst steeg afgelopen kwartaal naar een nieuw record en het bedrijf verwacht dat de orderintake in het tweede kwartaal op een hoog niveau blijft. Verder werd de omzetprognose voor het tweede kwartaal aangescherpt.

Philips Lighting heeft het eerste kwartaal afgesloten met een hogere winst op een nagenoeg stabiele omzet. Volgens Lighting gingen met name de zaken bij de led-divisie voorspoedig. Natuurvoedingsverkoper Wessanen meldde dat de omzet in het eerste kwartaal flink is gestegen, geholpen door betere verkopen van de eigen merken en overnames.

Wereldhave

Vastgoedbedrijf Wereldhave opende eveneens de boeken. De prognose voor het direct resultaat in het gehele jaar werd gehandhaafd. Wereldhave zag in de afgelopen periode de huurinkomsten licht dalen. Branchegenoot NSI liet weten 16 winkellocaties te verkopen voor ruim 150 miljoen euro, maar ook twee kantoren aan zijn portefeuille toe te voegen.

Andere ondernemingen in Amsterdam die inzage gaven in de kwartaalprestaties waren chemiebedrijf Avantium en wetenschappelijk uitgever Brill.

Advieswijzigingen

Ook zijn er wat advieswijzigingen die de koersen van bedrijven in beweging kunnen zetten. Raymond James verhoogde het advies voor AkzoNobel. Alphavalue verlaagde het advies voor ASML. Kepler Cheuvreux gaat Vastned volgen met een hold-advies.

Op macro-economisch gebied komen gegevens van marktonderzoeker Markit over de industrie en dienstensector in onder meer de eurozone en de VS.

Midkap

De AEX sloot donderdag 0,1 procent hoger op 511,72 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 748,01 punten. Londen en Frankfurt gingen tot 0,1 procent vooruit. Parijs was een uitschieter met een plus van 1,5 procent. Op Wall Street werden winsten tot 0,9 procent behaald.

De euro noteerde voorbeurs 1,0715 dollar, tegen 1,0767 dollar bij het Europese slot op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 50,77 dollar. Brentolie klom licht tot 53,02 dollar per vat.