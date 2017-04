De AEX-index noteerde rond half tien 0,2% in de plus op 512,97 punten. De Midkap-index ging 0,7% omhoog naar 752,85 punten.

Elders in Europa viel Parijs bij opening na de opgewekteheid van een dag eerder 0,5% terug, terwijl Frankfurt een pas op de plaats maakte.

Op Wall Street zat de stemming er gisteravond goed in. Beleggers waren opgewekt na de stroom van resultaten uit het Amerikaanse bedrijfsleven. Zo viel onder meer Akzo-belager PPG in de smaak na de gepubliceerde cijfers. Ook branchegenoot Sherwin Williams deed goede zaken in reactie op de prestaties over het eerste kwartaal. Vanmiddag zijn de ogen gericht op de gang van zaken bij het industriële conglomeraat General Electric en de inkoopmanagersindex uit de VS.

In Azië hadden de beurzen ook de wind in de rug in navolging van Wall Street. De Nikkei-index in Japan ging vanochtend 1% vooruit gesteund door een meevallend cijfer over de Japanse industrie.

Verder houden beleggers scherp de ontwikkelingen in de gaten rond de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen die komende zondag gepland staat. Na de terreuraanslag in Parijs heeft onder meer presidentskandidaat Marine Le Pen de campagne opgeschort. Volgens een laaste Franse peiling zou Le Pen wat terrein hebben verloren. De euro kwam nauwelijks in beweging tegenover de dollar en noteerde rond de €1,072. De olieprijs boekte een bescheiden winst tot net boven de $53.

In de overwegend groengekleurde AEX pakte ArcelorMittal de koppositie met een 2,6% hogere koers gesteund door sterk meevallende cijfers van de Zweedse branchegenoot SSAB. Vopak zat ook in de voorhoede met een winst van 1,8%.

Philips dikte 0,7% aan met dank aan de zeer goed ontvangen resultaten van het voormalige dochterbedrijf Philips Lighting (+3,5%). Het lichtbedrijf boekte over het eerste kwartaal een hogere winst op een nagenoeg stabiele omzet. Volgens het Midkap-fonds gingen met name de zaken bij de led-divisie voorspoedig.

De financiële waarden konden ook op kopersinteresse rekenen. Zo pluste Aegon 0,9%, terwijl ABN Amro en NN Group 0,7% respectievelijk 0,5 in waarde stegen.

Gemalto daarentegen liet 0,7% liggen. Unilever moest 0,5% afstaan.

ASMI werd omarmd bij de middelgrote fondsen en kreeg er 3,5% bij. De toeleverancier aan de chipindustrie gaf donderdag nabeurs aan dat de orderontvangst afgelopen kwartaal naar een nieuw record is gestegen en het bedrijf verwacht dat de orderintake in het tweede kwartaal op een hoog niveau blijft. Verder werd de omzetprognose voor het tweede kwartaal aangescherpt.

Wereldhave voegde 0,2% toe aan het slot van een dag eerder. Het vastgoedfonds handhaafde de prognose voor het direct resultaat in 2017. Wereldhave zag in de afgelopen periode de huurinkomsten licht dalen.

AScX-fonds Wessanen knalde 8,5% omhoog. De natuurvoedingsverkoper profiteerde in de eerste drie maanden van het jaar van betere verkopen bij de eigen merken en overnames.

NSI (+1%) doet 16 winkellocaties in de verkoop voor ruim €150 miljoen euro, maar voegde tegelijkertijd ook twee kantoren aan zijn portefeuille toe te voegen.

