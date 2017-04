Rond 16.10 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 513,5 punten. De Midkap ging 0,5% omhoog naar 751,9 punten.

"Het is een beetje een richtingloze beurs. Beleggers nemen geen grote posities in", zei marktanalist Ron van der Does (IG Markets). Volgens hem spelen de Franse presidentsverkiezingen van zondag daarbij een rol. "Maar die verkiezingen zullen in de valutahandel waarschijnlijk voor meer beweging gaan zorgen dan in de aandelenhandel. Als Marine Le Pen doorgaat naar de tweede ronde op zondag 7 mei kan dat wat druk gaan zetten op de euro."

De euro werd vrijdagmiddag 0,1% goedkoper op $1,07. Met de Franse en ook Britse verkiezingen in aantocht is de volatiliteit in de eurodollar-handel in jaren niet zo hoog geweest, meldde de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij.

De koersenborden in Frankfurt (+0,1%) kleurden groen, terwijl Londen (-0,01%) en Parijs (-0,2%) licht in het rood stonden. Wall Street koerste vanmiddag vlak. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq sloot donderdagavond op recordhoogte nadat minister Mnuchin (Financiën) had laten weten dat de beloofde belastingverlagingen op korte termijn worden aangekondigd.

In de AEX had verzekeraar Aegon de koppositie met een 3,2% hogere koers. Ook de andere financiële waarden Nationale-Nederlanden (+1,9%), ABN Amro (+1,3%) en ING (+0,9%) zaten in de lift.

ArcelorMittal werd 1,9% meer waard. De staalfabrikant kondigde aan een staalfabriek in de Amerikaanse staat South Carolina voor een onbekend bedrag te verkopen aan Liberty House.

Philips dikte 1,2% aan met dank aan de goed ontvangen resultaten van het voormalige dochterbedrijf Philips Lighting (+5,3%). De voorspoedige gang van zaken bij de led-divisie gaf een impuls aan het Midkapfonds.

Galapagos (-2,6%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Het biotechnologiebedrijf gaf daarmee iets prijs van de forse koersstijging van de afgelopen weken.

In de Midkap kreeg ASMI er 4,1% bij. De chipmachinefabrikant meldde dat de orderontvangst in het afgelopen kwartaal naar een record is gestegen. Ook scherpte het bedrijf de omzetprognose voor het tweede kwartaal aan.

Arcadis maakte het koersverlies van donderdag meer dan goed en won 3,4%. Beleggers stapten daarmee over de tegenvallende kwartaalcijfers van het ingenieurskantoor heen.

AScX-fonds Wessanen knalde 8,5% omhoog. De verassend sterke verkopen in de eerste drie maanden van het jaar vooral bij de eigen merken wakkerden de kooplust van beleggers stevig aan. Bij de smallcapfondsen deed ook raambekleder Hunter Douglas (+4,6%) het goed.

NSI (+2,4%) doet 16 winkellocaties in de verkoop voor ruim €150 miljoen, maar voegde tegelijkertijd ook twee kantoren aan zijn portefeuille toe te voegen.

Op de lokale markt won het aandeel Ajax 1% na het succes vanwege het bereiken van de halve finale in de Europese beker. De Amsterdammers spelen in de halve finale van de Europa League tegen Lyon. "Dat wordt niet gemakkelijk, maar de finale lonkt", aldus een beurshandelaar.

