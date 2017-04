De AEX-index had vanaf het begin van de handel goede zin en eindigde 2,3% hoger op 523,75 punten, het hoogste slotniveau sinds november 2007 en tevens de grootste plus sinds september 2016. Eerder op de dag stond er zelfs nog een niveau van nipt boven 525 punten op de borden. De Midkap schoot eveneens 2,3% omhoog naar 767,53 punten.

De beurs in Parijs koerste maar liefst 4,1% hoger in reactie op de Franse presidentsverkiezingen waar in de eerste ronde de pro-Europese kandidaat Emmanuel Macron aan het langste eind trok. Frankfurt was ook in zeer goede doen met een sprong omhoog van 3,3% naar een mijlpaal van 12.447 punten. Ook op de Franse obligatiemarkten was er enthousiasme over de uitslag merkbaar. De rente op langlopende Franse staatsobligaties viel met negen basispunten terug naar 0,83%.

Teeuwe Mevissen, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat met in het achterhoofd de keuze voor Brexit en de onverwachte overwinning van Trump er na de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen afgelopen zondag sprake was van opluchting in de markt die de koersen omhoog stuwde. „Beleggers wilden eerst zien dat voorspelde winst van de gematigde Franse kandidaat Macron in de eerste ronde daadwerkelijk uitkwam en het basisscenario van een tweestrijd met Le Pen plaats gaat vinden. In de tweede ronde is Macron de grote favoriet met volgens de peilingen 63% van de stemmers aan zijn kant.“

Wel wijst hij er op dat de euforie op de aandelenmarkten kan omslaan in een kater na de Franse parlementsverkiezingen in juni. „Macron zal zo goed als zeker steun moeten gaan zoeken bij de andere partijen en het is onzeker in hoeverre zijn plannen om bijvoorbeeld de arbeidsmarkt te hervormen, kunnen worden uitgevoerd. Verder is het een teken aan de wand dat in Frankrijk grote verdeeldheid overheerst gelet op de in totaal ruim 40% van de stemmen voor de presidentskandidaten van extreem rechts en extreem links. “

De Rabo-econoom houdt er rekening mee dat na de sterke prestaties van de aandelenmarkten sinds november vorig jaar beleggers wat voorzichtiger gaan worden. „Het is de laatste tijd wel erg hard gegaan met de koersen. Deze week zal Trump zijn belastingplan naar buiten gaan brengen die mogelijk kan gaan tegenvallen. Bovendien zijn er nog steeds geopolitieke risico’s, zoals Noord-Korea, die het enthousiasme kunnen gaan temperen.“

In de AEX lagen vooral de financiële waarden er sterk bij vanwege de sterk verminderde vrees dat Frankrijk de Europese Unie de rug zou willen toekeren. Koploper ING werd door beleggers 6% hoger gezet. Voor NN werd 4,5% meer betaald. ABN Amro en Aegon zaten eveneens in de lift met plussen van 5,9% respectievelijk 2,3%. NN maakte overigens bekend inmiddels ruim 93% van branchegenoot Delta Lloyd in handen te hebben.

AkzoNobel snelde naar een winst van 4,8% op €81,93 na een verhoogd overnamebod van het Amerikaanse PPG dat bereid is €96,75 per aandeel, deels in aandelen en contanten, neer te leggen om het Nederland verfbedrijf in handen te krijgen.

Philips werd ook omarmd en schoot 3,6% omhoog. Beleggers reageerden verheugd dat de fabrikant van medische apparatuur meer winst en omzet over het eerste kwartaal heeft behaald en beschikt over een solide kaspositie.

ASML werd door concurrent Nikon aangeklaagd vanwege een geschil over patenten. Het aandeel van de chipmachinefabrikant klom niettemin 0,9%.

Galapagos (-2,4%) was een negatieve uitzondering na een verkoopadvies van beurshuis Janney Montgomery Scott die vindt dat de koers van het biotechnologiefonds te snel is opgelopen.

In de Midkap geen enkele daler te vinden. Midkapper PostNL kreeg er 2,5% bij na de aankondiging om de interne organisatie op te schudden. Dit moet helpen bij de omvorming van het postbedrijf naar een logistiek e-commercebedrijf.

Arcadis klom 5,1%. De melding van het ingenieurskantoor het komende halfjaar te helpen bij het in goede banen leiden van het verkeer bij wegwerkzaamheden, kreeg een vrolijke ontvangst. Air France KLM behield de koppositie met een stevige vooruitgang van 6,1%. BESI boekte een koersversnelling van 4,2%.

Sligro werd 1,5% duurder op €35,50. De voedingsmiddelengroothandel kreeg een koopadvies van ABN Amro bij een verhoogd koersdoel van €40.

AScX-fonds BinckBank kon gesteund door het opgewekte sentiment rond de bankensector 2,2% bijschrijven. De internetbroker zag het aantal transacties in het eerste kwartaal duidelijk groeien ten opzichte van een kwartaal eerder, waarbij het sprak van een kwartaalrecord in Italië. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder was er echter sprake van krimp.

Op de lokale markt zakte het aandeel Ajax 1,2%. De Amsterdammers verloren zondag tegen PSV, waardoor het kampioenschap en een rechtstreekse plaatsing voor de lucratieve Champions League voor het grijpen ligt voor Feyenoord.

