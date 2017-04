Rond kwart voor drie stond de AEX-index 2,4% hoger op 524,43 punten, het hoogste niveau sinds november 2007 en tevens de grootste plus sinds september 2016. De Midkap noteerde 2,1% in de plus op 766,72 punten.

De beurs in Parijs koerste maar liefst 4,5% hoger op de uitstekend ontvangen uitkomsten van de Franse presidentsverkiezingen. Frankfurt was ook in zeer goede doen met een sprong omhoog van 3,1% naar een mijlpaal van 12.423 punten. Ook op de Franse obligatiemarkten was er enthousiasme over de uitslag merkbaar. De rente op langlopende Franse staatsobligaties viel met negen basispunten terug naar 0,83%.

Ook Wall Street gaat naar verwachting vanmiddag een mooie dag tegemoet met plussen van 1% tot 1,1%.

Volgens Hans de Jonge van De Groof Petercam werkte de uitslag van de Franse presidentsverkiezingsuitslagen vooral een opluchtingsrally in de hand. "Sinds de verkiezingsoverwinning van Trump eind november wordt in de markt toch argwanend aangekeken tegen de peilingen. Het nieuws dat Macron die bekend staat als een gematigde kandidaat de eerste ronde heeft gewonnen, wordt positief ervaren mede doordat de kans sterk is toegenomen dat hij ook in de tweede ronde op 7 mei de zege zal behalen. Daarnaast zijn beleggers verheugd dat de extreme linkse kandidaat is afgevallen en niet samen met Le Pen in de tweede ronde staat. Aan de andere kant is de winst van Macron die pas sinds een jaar meedoet met zijn eigen partij toch een aanklacht tegen de gevestigde orde. Verder kreeg de euro een flinke steun in de rug doordat een frexit-scenario van de baan lijkt. "

Het aanhoudende optimisme bij Duitse ondernemers droeg eveneens bij aan het zonnige beursklimaat. De IFO-index die het vertrouwen meet steeg met 112,9 naar het hoogste niveau sinds augustus 2011.

Met de nieuwe beursmaand mei in aantocht houdt de Jonge een slag om de arm over een verdere vooruitgang van de aandelenbeurzen. "Het is nu even rustig rond Frankrijk, maar we leven nog steeds van event naar event met deze week het belastingplan dat Trump zal bekend gaan maken. Verder is het kijken naar het cijferseizoen van bedrijven dat de eerste weken vooralsnog overwegend goed is verlopen. Wel zijn aandelenmarkten al flink opgelopen sinds begin van dit jaar."

In de AEX lagen vooral de financiële waarden er sterk bij vanwege de sterk verminderde vrees dat Frankrijk de Europese Unie de rug zou willen toekeren. Koploper ING werd door beleggers 5,5% hoger gezet. (+6,1%), Voor NN werd 4,1% meer betaald. ABN Amro en Aegon zaten eveneens in de lift met plussen van 4,5% respectievelijk 3,2%. NN maakte overigens bekend inmiddels ruim 93% van branchegenoot Delta Lloyd in handen te hebben.

AkzoNobel breidde rond 12.30 uur de winst fors uit tot 5,3% op €82,30 na een verhoogd overnamebod van het Amerikaanse PPG dat bereid is €96,75 per aandeel, deels in aandelen en contanten, neer te leggen om het Nederland verfbedrijf in handen te krijgen.

Philips werd ook omarmd en schoot 3,9% omhoog. Beleggers reageerden verheugd dat de fabrikant van medische apparatuur meer winst en omzet over het eerste kwartaal heeft behaald en beschikt over een solide kaspositie.

ASML werd door concurrent Nikon aangeklaagd vanwege een geschil over patenten. Het aandeel ASML klom niettemin met 1,7%.

Galapagos (-1,4%) was een negatieve uitzondering.

In de Midkap was geen enkele daler te vinden. Midkapper PostNL kreeg er 2% bij na de aankondiging om de interne organisatie op te schudden. Dit moet helpen bij de omvorming van het postbedrijf naar een logistiek e-commercebedrijf.

Arcadis klom 3,8%. De melding van het ingenieurskantoor het komende halfjaar te helpen bij het in goede banen leiden van het verkeer bij wegwerkzaamheden, kreeg een vrolijke ontvangst. Air France KLM nam de koppositie over met een stevige vooruitgang van 4,9%. BESI volgde met een koersversnelling van 3,9%.

Sligro werd 2% duurder op €35,67. De voedingsmiddelengroothandel kreeg een koopadvies van ABN Amro bij een verhoogd koersdoel van €40.

AScX-fonds BinckBank kon gesteund door het opgewekte sentiment rond de bankensector 2,1% bijschrijven. De internetbroker zag het aantal transacties in het eerste kwartaal duidelijk groeien ten opzichte van een kwartaal eerder, waarbij het sprak van een kwartaalrecord in Italië. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder was er echter sprake van krimp.

Op de lokale markt zakte het aandeel Ajax 2,4%. De Amsterdammers verloren zondag tegen PSV, waardoor het kampioenschap en een rechtstreekse plaatsing voor de lucratieve Champions League voor het grijpen ligt voor Feyenoord.

