De AEX-index noteerde rond half tien 0,2% in de plus op 524,43 punten, nipt onder de tussentijdse top die een dag eerder werd neergezet. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 770,13 punten.

Elders in Europa kwamen de beurzen wat tot rust na de opwinding van de voorgaande dag. Parijs en Frankfurt schommelden rond het slot van maandag.

Op Wall Street zat de stemming er gisteren goed in navolging van het enthousiasme bij beleggers in Europa een dag eerder over de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen afgelopen zondag met een overwinning van de gematigde kandidaat Emmanuel Macron in de eerste ronde. Vooral de bankensector nam het voortouw met onder meer dikke plussen voor JP Morgan en Goldman Sachs. Vanmiddag komen cijfers over het consumentenvertrouwen en de huizenmarkt naar buiten. Verder doen een aantal grote Amerikaanse bedrijven de boeken open, waaronder McDonald’s.

In de AEX werd Randstad door beleggers 1,8% hoger gezet na de publicatie van de meevallende resultaten. De uitzender presteerde over het eerste kwartaal beter dan verwacht met onder meer een versnelling van de omzet boven de eigen prognoses.

AkzoNobel steeg 1,1%. De focus van belegger is gericht op de AvA van het verfconcern die vanmiddag zal plaatsvinden. Analisten schatten de kans vrij hoog in dat Akzo nu toch met zijn belager PPG om tafel gaat zitten, maar het bestuur houdt tot nu toe de lippen stijf op elkaar. Wellicht laat Akzo voorafgaand aan de bijeenkomst nog wat los.

Gemalto behoorde bij de dalers met een verlies van 0,7%. NN Group sloot de rij. De koers van de verzekeraar viel 1,3% terug. ABN Amro moest 0,8% afstaan, waarmee het optimisme bij de financials van de voorgaande dag enigszins werd getemperd.

In de Midkap koerste TomTom 1,3% hoger gesteund door de aangekondigde deal met oliereus BP over het leveren van informatie aan het product Fleetmove.

Corbion werd 4,3% minder waard na de melding dat de verkopen in het eerste kwartaal zijn gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

Besi schoot 8% omhoog met dank aan vrolijk ontvangen resultaten. De toeleverancier aan de chipindustrie wist afgelopen kwartaal te profiteren van gunstige marktomstandigheden. Mede door sterke vraag vanuit de markt voor smartphones namen de winst en omzetten winst sterk toe. Ook de prognose viel in goede aarde.