De AEX-index sloot 0,1% in de plus op 524,05 punten. Dit jaar noteerde de hoofdindex bij 525,02 de hoogste tussenstand, bij een intraday van 526,25 dinsdag. De Midkap ging 1,3% vooruit naar 775,52 punten.

Parijs won 0,2%, Frankfurt steeg een fractie maar boekte weer een record, en Londen dikte 0,2% aan.

De Nasdaq ging bij opening voor het eerst door de 6000 punten heen. De Dow steeg met 1% toename door de 21.000-puntengrens. Ook de kleinere fondsen in de Russell 2000 gingen naar een intradayrecord.

De gemelde Amerikaanse huizenprijzen liepen op.

Verder doet een aantal grote Amerikaanse bedrijven de boeken open, waaronder McDonald’s, dat een flinke winststijging boekte, Lockheed Martin en AT&T. Nabeurs in Nederland komt Unibail Rodamco met kwartaalresultaten.

Beleggers durven weer in Europa. De euro pluste tegen de dollar, tot bijna $1,10 in waarde. ,,Een signaal van meer vertrouwen in behoud van de eurozone. Vooral dankzij de winst van Emmanuel Macron in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen”, overziet econoom Joop van de Groep van Antaurus Vermogensbeheer. Nederlandse financials als ABN Amro, ING gingen terug.

Het sentiment is nog altijd goed, merkt handelaar Bert van der Pol van Mijn Effecten. ,,Aandelenmarkten zijn de afgelopen maanden naar all time high niveaus gegaan door betere macrocijfers, goede bedrijfscijfers, lage rente, overnames en gisteren de Franse verkiezingen."

Beleggers blijven voorzichtig: Noord-Korea dreigt de VS, waar het Congres collectief naar het Witte Huis is genood. Emmanuel Macron staat als Franse presidentskandidaat zonder partij voor grote uitdagingen, de Italiaanse staatsschuld nadert de junkstatus.

De markt kijkt vooruit naar het belastingplan van Trump, dat woensdag moet komen.

De euro noteerde 0,7% tegen de dollar en ging bijna naar $1,10. Brentolie zakte 0,5% tot $51,30 per vat. De Amerikaanse olievoorraad bleek groter dan verwacht.

Randstad verliest

In de AEX sloot kabelaar Altice met 4,2% bovenin dankzij een adviesverhoging door ING richting €25 per aandeel. En zag Randstad de mooie openingswinst omslaan naar een verlies van 1,5% bij het slot.

AkzoNobel steeg tot 0,9% na zijn AvA. Theodoor Gilissen Bankiers heeft zijn koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van €82,00 naar €86,00. Het aanbevolen-advies blijft ongewijzigd. Sinds de AvA boekte het concern een half procent winst.

Analisten schatten de kans vrij hoog in dat Akzo nu toch met zijn belager PPG om tafel gaat zitten. Het bestuur kreeg steun op de AvA om het bod eerst te bestuderen.

Chipmachinemaker ASML steeg 0,4% naar een nieuwe recordstand van €124,55. SBM Offshore won 1,3% nadat sectorgenoot Halliburton goed had gepresteerd in het voorbije kwartaal.

Financials ABN Amro en ING verloren respectievelijk 0,6% en 0,5%, na sterke winsten maandag.

Staalmaker ArcelorMittal zorgde voor 0,5% stijging.

In de Midkap koerste navigatiebedrijf TomTom 1,3% hoger. Het leunde op een deal met oliereus BP over het leveren van informatie aan het product Fleetmove. Op de AvA kreeg de raad van bestuur steun voor alle voorstellen.

Corbion werd 2,9% meer waard na de melding dat de verkopen in het eerste kwartaal iets zijn gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Verder was er teleurstelling over de outlook van de omzet.

Besi stal de show en sloot 11,2% hoger met dank aan vrolijk ontvangen resultaten. De toeleverancier aan de chipindustrie wist afgelopen kwartaal te profiteren van gunstige marktomstandigheden. Mede door sterke vraag vanuit de markt voor smartphones namen de winst en omzetten winst sterk toe. Ook de prognose viel in goede aarde. WDP (+3,3%) en Philips Lighting (1,8%) vielen ook in de smaak.

Ook bouwer BAM (+2,9%) werd goed ingekocht. Bij de smallcaps eindigde de speciale metalenzoeker AMG in de bodem met 1,6% verlies. Detacheerder ICT Group (+13,1%) ging mee in de slipstream van de techwinst.