Rond 16.40 uur noteerde de AEX-index vrijwel onveranderd op 524,1 punten. De Midkap koerste 0,1% in de min op 775,6 punten. De beurzen in Parijs (+0,2%), Londen (+0,2%) en Frankfurt (+0,1%) bleven ook dichtbij de slotstanden van dinsdag.

Woensdag kwamen de eerste details van het langverwachte belastingplan van president Trump naar buiten. Het Witte Huis kondigde onder meer een verlaging aan van de winstbelasting voor bedrijven naar 15%. "Hoe die belastingherziening gefinancierd gaat worden, is echter nog niet duidelijk. Mogelijk kan dit zelfs door het begrotingstekort fors op te laten lopen. Hierdoor zijn vooral de Democraten aarzelend over zo’n voorstel en wordt het een hele tour dit door het Congres te krijgen", constateerde marktanalist Ron van der Does (IG). Wall Street koerste vanmiddag licht in het groen.

Beleggers keken tevens vooruit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag. Van ECB-president Mario Draghi wordt bepaald geen vuurwerk verwacht. "We verwachten dat de boodschap van de ECB zal zijn dat het nu nog te vroeg is om het monetair beleid minder te versoepelen, terwijl de mogelijkheid open wordt gelaten dat later dit jaar wel te doen", aldus econoom Dominic Bryant (BNP Paribas). Ondanks de viering van Koningsdag is de Amsterdamse beurs donderdag gewoon open.

In de AEX was maritiem dienstverlener SBM Offshore woensdag de grootste stijger met een winst van 2,1%. In de oliesector zat ook Royal Dutch Shell (+0,7%) in de lift.

Supermarktconcern Ahold Delhaize werd 1,4% duurder. Galapagos pluste 0,2%. Het biotechnologiebedrijf gaat onderzoeken of zijn ontstekingsremmer filgotinib ook verlichting kan bieden aan patiënten met de huidaandoening CLE.

Unilever zakte 0,3%. Het voedings- en wasmiddelenconcern hield vanmiddag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar kwam onder meer het mislukte overnamebod van het Amerikaanse Kraft Heinz ter sprake.

KPN zakte 0,5%. Het telecombedrijf kwam in het eerste kwartaal met een omzetdaling van 2,4% precies uit op de verwachtingen van analisten.

Randstad (-1,1%) stond onderaan bij de hoofdfondsen. AkzoNobel werd 1% minder waard. Beursman Van der Does had zich deze week tijdens de aandeelhoudersvergadering van de verf- en chemiefabrikant gestoord aan de houding van president-commissaris Antony Burgmans. "De discussie was eenzijdig, waarbij grootaandeelhouders die zich zorgen maakten over de gang van zaken, door Burgmans kort werden gehouden. Akzo dient zich te realiseren dat met een dergelijke opstelling internationale Nederlandse concerns minder interessant zijn voor grote aandeelhouders. Het zal er op een gegeven moment toe leiden dat investeerders onze Nederlandse bedrijven de rug toe keren met alle gevolgen van dien", waarschuwde de marktanalist.

Bij de middelgrote fondsen bleef Philips Lighting achter met een koersverlies van 1%. Moederconcern Philips (+0,1%) bracht zijn belang in de afgesplitste dochter terug tot 39% en streek daarmee €641 miljoen op.

Besi zakte 3,7%. De toeleverancier aan de chipindustrie maakte daarmee een pas op de plaats na een koerssprong van ruim 11% op dinsdag.

Kas Bank (+6,6%) zag zijn winsten en baten stijgen in het voorbije kwartaal. De hogere resultaten van de financieel dienstverlener waren mede te danken aan kostenbesparingen.

Kendrion werd 5,9% meer waard. Investeerder Monolith nam een belang van 4,3% in de maker van elektromagnetische componenten. Kendrion komt trouwens aanstaande woensdag met kwartaalcijfers.

ICT Group (-4,3%), dat dinsdag eveneens fors pluste, stelde vandaag teleur met zijn kwartaalresultaten.

Avantium (+2,5% ) werd voor het eerst gevolgd door analisten van ING. Zij gaven een koopadvies af voor het chemiebedrijf met een koersdoel van €14,22.

