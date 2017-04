De AEX noteerde rond kwart voor vijf 0,5% lager bij 521,75 punten. De AMX-index koerste toen 0,3% in de min bij 775,53 punten.

Beleggen in Koninklijke aandelen bleek te lonen, toonde broker Binck Bank aan. De aandelen wonnen in de vier jaar dat Willem-Alexander Koning is 85% aan rendement, tegenover de AEX hooguit.

De ECB hield liet zoals verwacht de rentetarieven ongemoeid. In een toelichting gaf ECB-president Mario Draghi aan dat de neerwaartse risico 's voor de Europese Unie zijn afgenomen, maar dat de maatregelen die zijn genomen om de inflatie aan te jagen onverminderd nodig blijven.

Foto: BLOOMBERG

Volgens Krist Plaizier, vermogensbeheerder bij Fintessa, was de boodschap van Draghi, zoals verwacht weinig spannend gelet op de timing van de rentevergadering voor de definitieve uitslag van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei. "Als Macron in de tweede ronde mocht verliezen, zou dat een tegenvaller zijn voor Europa en moet de ECB nog kunnen ingrijpen."

Plaizier voorziet dat na het sterke begin van de week vanwege de Franse opluchting de komende tijd een pas op de plaats zal worden gemaakt bij de aandelenmarkten. "Bij individuele aandelen kunnen er na de publicatie van de resultaten nog wel uitschieters voorkomen, maar per saldo zit naar verwachting een zijwaartse beweging van de koersen er aan te komen."

Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, liet verder weten dat vooral de handel bij de kleinere- en middelgrote fondsen op het Damrak vandaag zeer rustig verliep doordat vanwege de viering van Koningsdag Nederlandse partijen nauwelijks aanwezig zijn. "Bij de grotere fondsen zijn de handelsvolumes nog wel fatsoenlijk."

Bonsee benadrukte verder dat Trump met zijn belastingplannen de voorgaande avond de handen niet op elkaar kreeg vanwege het ontbreken van details over de uitvoering , terwijl de markt daar na maanden wachten wel op had gerekend.

Bonsee wijst er op dat de ondertoon op het Damrak nog steeds goed is te noemen geholpen door de overwegend sterke kwartaalresultaten die bedrijven naar buiten hebben gebracht. Aan de andere kant hangt de aanhoudende politieke onzekerheid volgens hem nog steeds boven de markt.

Arcelor duikt

Bij de hoofdfondsen stond Gemalto bovenaan met 1,1% groene cijfers. De digitale beveiliger komt morgen met cijfers.

Galapagos dat nabeurs vanwege zijn notering op Wall Street met zijn update komt ging mede aan kop met een winst van 1,1%.

Tankopslagbedrijf Vopak (+0,3%) heeft afgezien van de overnamedeal met Exmar, dat flink verloor.

SBM Offshore steeds meer terrein (-3,6%) kwijt door de verdere terugval van de olieprijzen. RD Shell dook in reactie 1,9% omlaag. Staalconcern Arcelor Mittal stond eveneens onder druk en liet zelfs 4,1% liggen.

KPN (-2,6%) was ook in mineur na een dag eerder al in het rood terecht te zijn gekomen. Branchegenoot Orange voorspelde bij sterke driemaandscijfers goede vooruitzichten.

Overnameprooi AkzoNobel (-1%) hoorde vanmorgen van chemiereus Bayer dat dit concern geen interesse in het Nederlandse bedrijf heeft. Een oude octrooiboete uit Brussel blijft in stand. Akzo gaat vandaag ex-dividend, bij een slotdividend van €1,28. Daarmee verlaagt het bod van PPG naar €95,47 per aandeel.

ABN Amro (-0,3%) werd door Kepler Chevreux op zijn voorkeurslijst gezet. Randstad (-0,3%) kreeg een licht hoger koersdoel van Goldman Sachs.

AScX-fonds Kasbank profiteerde nog steeds van zijn kwartaalresultaten en schoot nog eens 5% omhoog.

