De AEX noteerde rond half één 0,5% lager bij 521,73 punten. De AMX-index koerste toen 0,4% in de min bij 775,18 punten.

Beleggen in Koninklijke aandelen bleek te lonen, toonde broker Binck Bank aan. De aandelen wonnen in de vier jaar dat Willem-Alexander Koning is 85% aan rendement, tegenover de AEX hooguit.

Frankfurt, Parijs en Londen bleven ook lager, met 0,3 tot 0,5% verlies.

Deutsche Bank verloor 3,3% afgelopen kwartaal omzet, ondanks een verdubbeling van de winst. De bank kondigde vertrek van 2000 werknemers uit Londen aan.

Wall Street reageerde licht negatief op het lang verwachte belastingplan van president Trump. Analisten waarderen het voorlopig als te licht.

De Dow Jones-index sloot 0,1% lager bij 20.975,09 punten, de Nasdaq verloor 0,2%. Om 16 uur staan de Amerikaanse woningverkopen op de agenda.

Uit Azië kwam wel rugwind. De Nikkei won 0,9%, de Hangseng-index noteerde 0,5% winst. De centrale bank van Japan kondigde aan de markt vol te blijven steunen om inflatie op het gewenste niveau te brengen.

Brentolie koerste 0,7% lager bij $51,45 per vat. Ontwikkeling van nieuwe oliebronnen staat op het laagste niveau in zeventig jaar, meldde het Internationaal Energie Agentschap.

Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, zijn de ogen vanmiddag gericht op de toelichting van ECB-voorzitter Mario Draghi op het rentebesluit. "Met het oog op de onzekerheid over de definitieve uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen zal Draghi zo goed als zeker de toon niet gaan wijzigen en waarschijlijk te wachten tot de volgende vergadering in juni met de discussie over een verandering in het monetaire beleid."

Verder stelt Bonsee dat vooral de handel bij de kleinere- en middelgrote fondsen op het Damrak vandaag zeer rustig verloopt doordat vanwege de viering van Koningsdag Nederlandse partijen nauwelijks aanwezig zijn. "Bij de grotere fondsen zijn de handelsvolumes nog wel fatsoenlijk."

De ABN-handelaar benadrukt dat Trump met zijn belastingplannen de voorgaande avond de handen niet op elkaar kreeg vanwege het ontbreken van details over de uitvoering , terwijl de markt daar na maanden wachten wel op had gerekend.

Bonsee wijst er op dat de ondertoon op het Damrak nog steeds goed is te noemen geholpen door de overwegend sterke kwartaalresultaten die bedrijven naar buiten hebben gebracht. Aan de andere kant hangt de aanhoudende politieke onzekerheid volgens hem nog steeds boven de markt.

Arcelor zakt

Bij de hoofdfondsen stond Gemalto bovenaan met 1,2% groene cijfers. De digitale beveiliger komt morgen met cijfers.

Galapagos (+0,2%) komt nabeurs vanwege zijn notering op Wall Street met zijn update. Staalmaker ArcelorMittal noteerde op 1,2% verlies.

Overnameprooi AkzoNobel (-0,6%) hoorde vanmorgen van chemiereus Bayer dat dit concern geen interesse in het Nederlandse bedrijf heeft. Een oude octrooiboete uit Brussel blijft in stand. Akzo gaat vandaag ex-dividend, bij een slotdividend van €1,28. Daarmee verlaagt het bod van PPG naar €95,47 per aandeel.

KPN (-1,8%) verraste woensdag eerst nog metwinst, maar liep vervolgens tegen rode cijfers aan bij het slot. Branchegenoot Orange voorspelde bij sterke driemaandscijfers goede vooruitzichten. Ook nu stond KPN bij de grote verliezers en werd het meest verhandeld.

ABN Amro (-0,2%) werd door Kepler Chevreux op zijn voorkeurslijst gezet.Randstad (-0,7%) kreeg een licht hoger koersdoel van Goldman Sachs.

Tankopslagbedrijf Vopak (-0,8%) zag af van de overnamedeal met Exmar, dat 9% verloor.

Ook SBM Offshore raakte terrein (-2,1%) kwijt.Staalconcern Arcelor Mittal liet 1,9% liggen.

AScX-fonds Kasbank (+1,9%) profiteerde nog steeds van zijn kwartaalresultaten.

Detacheerder ICT Group (-1,4%) ging met Besi (-1,1%) in herstel.

