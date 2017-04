Beursagenda donderdag



03.30

Japan: rentebesluit



07.00 - 08.00

Resultaten Boeing (Fr.), BASF (Dui.), Deutsche Bank, Bayer (Dui.)



13.45

Rentebesluit ECB



14.30

Toelichting op rentebesluit ECB, VS: Orders duurzame goederen, wekelijkse werkloosheidsaanvragen



16.00

VS: Voorlopige verkoop bestaande huizen







22.00

VS: resultaten Starbucks, Microsoft, Galapagos