De AEX stond om kwart voor één 0,3% lager op 520,5 punten. De AMX steeg 0,4% naar 779,5 punten.

De beurzen van Parijs en Frankfurt wonnen fractioneel. Een aantal grote banken kwam met cijfers, die verdeeld werden ontvangen. RBS en UBS zagen de koers stijgen, terwijl Barclays fors werd afgestraft.

De futures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier, geholpen door de per saldo meevallende bedrijfsberichten die donderdag nabeurs gepubliceerd werden.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB schrijft de mate stemming in Europa vooral toe aan de daling van dollar ten opzichte van de euro met ruim 0,5%. ,,Ik zie hiervoor geen duidelijke verklaring. Het nieuws dat de groei van de Britse economie sterk vertraagde, drukt mogelijk ook de stemming. Dat kwam echter niet als een verrassing, want de Brexit brengt veel onzekerheid met zich mee. Met de komende verkiezingen in aantocht zie ik geen snelle economische verbetering."

Over de tweede ronde van de Franse verkiezingen volgende week zondag maakt Westerterp zich geen zorgen. ,,Macron zal waarschijnlijk met een overweldigende meerderheid winnen. De meeste Fransen die in de eerste ronde op een verliezende kandidaat stemden, geven immers de voorkeur aan hem boven Le Pen."

Staalconcern ArcelorMittal ging in de AEX-index aan kop met een winst van 2,9%, terwijl het volatiele staalaandeel donderdag juist de grootste daler was met een verlies van 3,6%.

Het belaagde AkzoNobel steeg 1,1%, nadat een boze brief van aandeelhouder Causeway bekend werd. De investeerder is 'extreem teleurgesteld' in AkzoNobel en wil graag dat de verfproducent aan tafel gaat zitten met belager PPG.

ASML won 0,2%. De chipmachinefabrikant sleept zijn Japanse branchegenoot Nikon voor de rechter vanwege vermeende inbreuk op patenten. Nikon kondigde eerder deze week juist juridische stappen aan tegen ASML.

Biotechbedrijf Galapagos verloor 0,2%, na de publicatie van kwartaalcijfers die aan de verwachtingen voldeden.

Gemalto verloor 10,6%. De digitaal beveiliger is wederom negatiever geworden over de verwachtingen voor zijn financiële prestaties dit jaar.

De Midkap werd aangevoerd door de toeleverancier aan de chipindustrie. Besi en ASMI klommen 2,7% respectievelijk 2,2%.

