De AEX-index eindigde 0,1% lager op 525,2 punten. De Midkap sloot 0,6% in de min op 785,9 punten.

De belangrijkste graadmeters van de beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt sloten 0,3% lager tot 0,1% hoger.

In New York stond de Dow Jones-index ten tijde van het Europese slot 0,2% lager.

De ogen van beleggers waren vandaag vooral gericht op Fed-voorzitter Janet Yellen. Zij verhoogde het belangrijkste rentetarief in de VS in maart met een kwart procentpunt naar een bandbreedte van 0,75 à 1%. Een renteverhoging wordt nu niet verwacht, maar mogelijk wordt wel gezinspeeld op een verhoging in juni.

Woensdagmiddag kwam al het banenrapport uit van loonstrokenverwerker ADP over de Amerikaanse werkgelegenheid in april. De cijfers waren iets beter dan economen hadden verwacht.

"We hebben weer een excuus gevonden om niks te doen", constateerde handelaar Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam, doelend op het aanstaande Amerikaanse rentebesluit. Hij wees erop dat de volgende reden om achterover te gaan zitten, zich ook aandient. "Dit weekeinde is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ook al denkt iedereen dat Macron wint, dan nog kunnen wij ons daarover nerveus maken."

De Jonge zag ondanks de recordniveaus waarop de Amerikaanse en Europese beurzen zich bewegen, nog geen reden tot vrees voor een spoedige terugval. "De bedrijfsresultaten zijn goed en de rente blijft op een laag niveau staan", aldus De Jonge. "Maar historisch gezien is er elk jaar sprake van een correctie. Het kan tot 10% naar beneden. En elke correctie is natuurlijk heel vervelend. Wanneer hij komt? Ik heb geen idee."

In de AEX was ING (+0,9%) de grootste stijger. Het goede Amerikaanse banencijfer wees weer in de richting van een renteverhoging komende maand.

DSM steeg 0,5%. Na de positieve kwartaalcijfers van dinsdag kreeg het speciaalchemieconcern koersdoelverhogingen van de zakenbanken Goldman Sachs, UBS en Credit Suisse.

AkzoNobel sloot 0,4% hoger. Beleggers waren nog steeds in afwachting of het verf- en chemiebedrijf om tafel gaat met zijn Amerikaanse belager PPG Industries. Dinsdagmiddag kwam de koers van Akzo onder druk te staan na berichten dat het bedrijf op het punt staat PPG wederom de deur te wijzen. Een AkzoNobel-woordvoerder stelde echter dat het bod nog steeds bestudeerd wordt.

Tankopslagconcern Vopak daalde 2,1%. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor het aandeel Vopak van €40 naar €38 bij een ongewijzigd verkopenadvies. Hekkensluiter onder de hoofdfondsen was biotechbedrijf Galapagos met een daling van 4,4%.

In de Midkap ging ingenieursbureau Arcadis (+1,2%) aan kop. Producent van voedingsingrediënten Corbion (-2,6%) was de grootste verliezer

WDP zag de winst in het eerste kwartaal flink oplopen naar €50,6 miljoen. Het vastgoedfonds steeg 0,2%.

PostNL kondigde aan branchegenoot PS Nachtdistributie te kopen voor een onbekend bedrag. Het aandeel PostNL zakte 1,2%.

Smallcapfonds Kendrion noteerde 1,4% hoger. De producent van elektromagnetische componenten heeft in het eerste kwartaal meer winst en omzet geboekt en houdt vast aan zijn verwachtingen voor de komende tijd.

Hunter Douglas noteerde 2,4% lager. De Rotterdamse luxaflexreus zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 19% groeien naar $703,7 miljoen. Dat was vooral te danken aan overnames.

Van Lanschot (+0,3%) profiteerde van een verhoging van het koersdoel door ING van €24 naar €27 bij een ongewijzigd koopadvies. Volgens ING-analisten Albert Ploegh en Rosine van Velzen geeft meer zichtbaarheid in het kostenbesparingsplan van Van Lanschot een groter vertrouwen in de prestaties.

