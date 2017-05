Rond 12.00 uur stond de AEX-index 0,5% hoger op 527,8 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 786,9 punten. Ook de beurzen in Parijs (+0,8%), Frankfurt (+0,8%) en Londen (+0,4%) koersten hoger.

Volgens technisch analist Bas Heijink (ING) blijft er sprake van 'een enorme euforie' onder beleggers. "Als ik kijk naar de gehele bullmarkt tot nu toe vanaf de bodem in maart 2009, dan zie ik geen enkele periode van stijgingen zonder correcties die zo lang heeft geduurd", aldus de technisch analist. Hoewel de AEX tijdelijk kan terugzakken na ruim vijf maanden van koersstijgingen, verwacht hij dat de beursgraadmeter dit jaar gaat doorstijgen richting de 564 punten.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting met kleine winsten. De beurzen in New York sloten woensdagavond vlak nadat Fed-voorzitter Janet Yellen de rente in de Verenigde Staten ongewijzigd liet. De algemene verwachting is dat de rente er volgende maand wel omhoog gaat.

In de AEX trok Royal Dutch Shell de aandacht met een winst van 2,5%. Het olie- en gasconcern heeft het vorig kwartaal flink geprofiteerd van het herstel van de olieprijs en kostenbesparingen. De winst van Shell liep op naar $3,75 miljard. Dat resultaat bedroeg een jaar eerder $1,6 miljard.

Gemalto (+2,9%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. De digitaal beveiliger herstelde daarmee van de koersdreun die het vorige week opliep na het afgegeven van een winstwaarschuwing. Biotechnologiebedrijf Galapagos deed het eveneens goed met een koerswinst van 2,1%.

AkzoNobel zakte 0,3%. De Financiële Telegraaf meldde donderdag dat de verffabrikant zakenbank JPMorgan in de arm heeft genomen voor de afsplitsing van de chemiedivisie.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was informatieconcern WoltersKluwer (-1,3%). Deutsche Bank verlaagde haar beleggingsadvies voor het aandeel Wolters Kluwer van 'kopen' naar 'houden' bij een koersdoel van €41.

Air France-KLM kreeg er in de Midkap 0,9% bij. De luchtvaartmaatschappij dook in het eerste kwartaal dieper in de rode cijfers. Nadelige wisselkoerseffecten drukten zwaar op het operationeel resultaat van de luchtvaartgroep, die wel meer passagiers vervoerde en een hogere omzet behaalde.

Ook Intertrust (-1,8%) opende de boeken. Het trustkantoor zag de opbrengsten vorig kwartaal sterk groeien, onder meer door de overname van Elian en gunstige ontwikkelingen in Luxemburg.

Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft zijn winst in de eerste drie maanden van dit jaar stevig laten groeien, op een toenemende omzet. AMG daalde 0,3%.

Beurshandelaren reageerden enthousiast op de glorieuze overwinning van Ajax tegen Olympique Lyon in de Europa League. Het aandeel Ajax won 1,1%.