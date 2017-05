De AEX sloot 0,4% hoger op 536,26 punten. De beursgraadmeter kroop daarmee verder richting het hoogste punt in de afgelopen tien jaar, dat in juli 2007 werd bereikt bij een stand van 563,98 punten. De Midkap steeg 0,7% naar 803,86 punten. De beurzen in Londen (+0,6%), Frankfurt (+0,5%) en Parijs (+0,3%) koersten eveneens hoger.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) is de onzekerheid bij beleggers verdwenen door de verkiezing van de sociaal-liberaal Emmanuel Macron tot president van Frankrijk. Zij durfden daardoor dinsdag meer risico's te nemen en verruilden hun staatsobligaties voor aandelen. "Vooral Italiaanse staatsobligaties werden gedumpt."

Ondanks de positieve beurs ziet Van der Does nog wel risico's voor aandelenbeleggers. "Begin volgende week zijn er stemmingen in het Griekse parlement over hervormingen. Dat kan leiden tot wat onzekerheid in de markt", waarschuwde de beursman.

Wall Street noteerde vanmiddag licht hoger. Het beeld op de Aziatische beurzen was vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index verloor door winstnemingen 0,3%, na de stevige winst op maandag.

Informatieleverancier Relx stond in de AEX met een winst van 1,5% bovenaan. Chipmachinefabrikant ASML (+1,4%) lag er eveneens opgewekt bij. Maritiem dienstverlener SBM Offshore werd 1,3% meer waard.

De door het Amerikaanse PPG belaagde verfproducent AkzoNobel kreeg er 0,2% bij. Elliott stapt naar de rechter om een buitengewone vergadering af te dwingen. De grootaandeelhouder wil de positie van president-commissaris Antony Burgmans aan de orde stellen.

Digitaal beveiliger Gemalto (-0,9%) was de grootste dalers onder de hoofdfondsen. De financiële waarden ABN Amro (-0,8%), ING (-0,8%) en NN (-0,4%) stonden eveneens onder druk.

Midkapper Sligro won 3,7%, op het voornemen de drankengroothandel van Heineken Nederland over te nemen. Deze stap maakt het volgens de Belgische bank KBC waarschijnlijker dat Sligro zijn moeizaam draaiende supermarkttak afstoot.

Brillenverkoper GrandVision volgde met een plus van 2,1%. Luchtvaartconcern Air France KLM steeg 1,1%, na door het Amerikaanse Redburn van de verkooplijst te zijn gehaald.

Fagron (+2,1%) verwelkomde Koen Hoffman als nieuwe president-commissaris. Hij neemt bij de toeleverancier van apotheken de voorzittershamer over van Robert Peek.

