Cijferregen daalt neer op Damrak

Ahold Delhaize wist in het eerste kwartaal meer omzet te boeken, vooral doordat de winkels van de keten in Nederland beter draaiden. In België was sprake van een kleine krimp, terwijl in de VS, de grootste markt van het concern, de verkopen gecorrigeerd voor de gunstige ontwikkeling van de dollar licht terugliepen. Ahold Delhaize verwacht zijn operationele winstmarge dit jaar te kunnen verbeteren ten opzichte van 2016.

ING profiteerde afgelopen kwartaal wederom van gunstige economische omstandigheden. Het onderliggend resultaat voor belastingen liep met bijna 40 procent op. Dat dankt de bank vooral aan hogere inkomsten uit de dienstverlening aan grote, internationale bedrijven.

Lage olieprijs

SBM Offshore opende ook de boeken. De maritiem dienstverlener zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 5 procent dalen onder meer omdat het concern nog altijd last heeft van de lage olieprijs. Wolters Kluwer zag zijn opbrengsten vorig kwartaal met 3 procent groeien, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. De informatieleverancier sprak van goede groei bij de zorgdivisie, terwijl de belastingtak op weg lijkt naar een ,,solide'' vooruitgang in de eerste helft van dit jaar.

Ook vastgoedfonds Vastned, distributeur van chemicaliën IMCD, bouwer Heijmans en automatiseerder Ctac openden de boeken. Autobedrijf Stern deed dat dinsdag na de slotbel.

Duidelijke stijging

Air France-KLM beweegt mogelijk op vervoerscijfers over april. De duidelijke stijging van de ticketprijzen is volgens de luchtvaartgroep wel hoofdzakelijk te danken aan het feit dat Pasen dit jaar in april viel en vorig jaar in maart.

De AEX-index sloot dinsdag met een winst van 0,4 procent op 536,26 punten. De MidKap steeg 0,7 procent naar 803,86 punten. Parijs, Frankfurt en Londen kregen er 0,3 tot 0,6 procent bij. De beursgraadmeters in New York sloten dinsdag overwegend met kleine verliezen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,6 procent naar 46,13 dollar. Brent werd 0,4 procent duurder bij 48,90 dollar per vat. De euro werd voor 1,0889 dollar verhandeld, tegen 1,0880 dollar bij het Europese slot dinsdag.