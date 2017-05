De AEX-index eindigde woensdag 0,1% lager 535,7 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 804,2 punten.

De beurzen in Parijs , Frankfurt en Londen sloten onververanderd tot 0,5% hoger.

In Wall Street noteerde de De Dow Jones-index 0,1% lager ten tijde van het slot in Europa. Topman Lloyd Blankfein van zakenbank Goldman Sachs zei zich zorgen te maken over de lage volatiliteit op de beurzen.

De AEX-index van het Damrak is nog maar enkele tientallen punten verwijderd van het hoogste niveau sinds 2001. "Maar toen was de samenstelling van de AEX wel heel anders. Financiële waarden wogen veel zwaarder", tekent vermogensstrateeg Joop van de Groep van Antaurus aan.

Hij vindt het huidige hoge niveau van de beurzen niet overdreven. "Driekwart van de bedrijven uit de brede Europese Stoxx 600 is nu met kwartaalcijfers gekomen. De omzet lag gemiddeld 10% hoger. Dat is een goede graadmeter; winsten zijn makkelijker te sturen. De beste prestaties leverden financiële waarden en cyclische waarden als chemie en industrie. Het economische momentum rechtvaardigt de huidige stand van de beurzen. Het is geen gek verhaal waar we nu staan."

Van de Groep merkte op dat er ook verliezers zijn. "Als je behoudend bent geweest, heb je opeens 10% koerswinst gemist." Reden om nu wel behoudend te worden, is er volgens hem niet per se. "Ik zie nog wel ruimte naar boven. Dat merk je ook aan het feit dat Amerikaanse bedrijven "nu zoveel belangstelling hebben voor Nederlandse bedrijven."

Beleggers op het Damrak kregen woensdag een golf aan kwartaalcijfers te verwerken.

Ahold Delhaize was de grootste stijger onder de hoofdfondsen met een winst van 1,6%, nadat het supermarktconcern meldde dat in het eerste kwartaal meer omzet is geboekt. Dat kwam vooral doordat de winkels in Nederland beter draaiden.

ING (+1,3%) profiteerde in het afgelopen kwartaal van gunstige economische omstandigheden. Het onderliggend resultaat voor belastingen liep met bijna 40% op. Dat dankt de bank vooral aan hogere inkomsten uit de dienstverlening aan grote, internationale bedrijven.

Shell (+1,2%) profiteerde van een olieprijsstijging. Ook voedings- en levensmiddelenconcern Unilever (+0,6%) gaf de AEX-index een zetje omhoog.

SBM Offshore kreeg er 0,8% bij. De maritiem dienstverlener zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 5% dalen onder meer omdat het concern nog altijd last heeft van de lage olieprijs.

Wolters Kluwer (-1,9%) zag zijn opbrengsten vorig kwartaal met 3% groeien, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten. De informatieleverancier sprak van goede groei bij de zorgdivisie, terwijl de belastingtak op weg lijkt naar een ,,solide'' vooruitgang in de eerste helft van dit jaar.

Grootste daler in de AEX-index maritiem diensverlener Boskalis, die een dalende omzet meldde. Het aandeel duikelde 5%.

Air France-KLM (+4,8%) rapporteerde positieve vervoerscijfers over april. De duidelijke stijging van de ticketprijzen is volgens de luchtvaartgroep wel hoofdzakelijk te danken aan het feit dat Pasen dit jaar in april viel en vorig jaar in maart.

Heijmans meldde dat de orderportefeuille beter gevuld raakt. Het aandeel daalde eerst maar klom daarna naar een plus van 0,9%.

Ctac zakte 4,3%. De automatiseerder boekte in het eerste kwartaal meer winst bij een lagere omzet.

