De AEX-index noteerde rond drie uur 0,1% lager op 535 punten. De Midkapindex stond tegelijkertijd 0,7% lager op 798,49punten.

Elders in Europa kwam de beurzen roder. Parijs en Frankfurt schommelden beide 0,2% onder het slot van de voorgaande dag.

Volgens Rein Schutte van Indexus is met de Franse verkiezingen achter de rug de focus van beleggers weer gericht op de bedrijfscijfers. Hij wijst er op dat de aanhoudende lage marktvolatiliteit mede in de hand wordt gewerkt door het uitblijven van significante correcties van de koersen sinds de opmars die eind november vorig jaar is gestart in combinatie met de sterk verminderde onzekerheid over het voortbestaan van de euro. " Na een langdurige versnelling van de aandelenmarkten is het normaal dat er een duidelijke afkoeling plaatsvindt maar vooralsnog is deze beweging dit jaar nog nauwelijks zichtbaar."

Schutte benadrukt verder dat de olieprijs goed blijft liggen boven de $50 per vat na een groter dan verwachte terugval van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden de voorgaande dag.

In de AEX bungelde verzekeraar Aegon onderaan met een aderlating van 6,8% nadat het aandeel aanvankelijk nog flink hoger noteerde. De zorgen bij beleggers over de solvabiliteit bij de Nederlandse tak speelde het aandeel flink parten. ABN Amro was ook in mineur en liet 1,9% liggen.

Digitaal beveiliger Gemalto werd 2,1% minder waard.

RD Shell en ArcelorMittal boekten winsten van 0,3% respectievelijk 0,9%. SBM Offshore koerste 1,3% hoger.

Altice breide de winst steeds verder uit en klom naar de kop met een 1,8% hogere koers. Het Franse kabelconcern zette een omzet van iets meer dan 5,9 miljard euro in de boeken. Dat is 3,2% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In de Midkap werd bouwer BAM flink geraakt op met een koersval van 6% na zwak ontvangen resultaten. Het bedrijf meldde donderdagochtend een omzetdaling van 10% in het eerste kwartaal, naar €1,4 miljard. Dat komt mede door de waardedaling van het Britse pond en door lagere opbrengsten bij de Duitse tak, die een jaar eerder juist een sterke bijdrage leverde. KBC noemt de jaarstart trager dan verwacht. Aperam belandde eveneens in de achterhoede met een tik van 4,7%.

Fors koersverlies was er ook voor trustkantoor Intertrust. De midkapper duikelde 4,6% naar €18,57. Donderdag liet het bedrijf weten dat Blackstone 10 miljoen aandelen Intertrust heeft verkocht aan institutionele beleggers voor een prijs van 18,60 euro per stuk.

Refresco was in trek met een plus van 1,9% gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering. Beleggers reageerden verheugd dat de sap- en frisdrankbottelaar de volumes sterk heeft zien groeien.

Fitnessketen en AScX-fonds Basic-Fit moest 0,5% afstaan ondanks de gerapporteerde omzetstijging van 27% naar €76,9 miljoen over het eerste kwartaal. Het aantal leden groeide met bijna een kwart naar 1,3 miljoen.

Raambekledingsreus Hunter Douglas kon 3,8% bijschrijven. De overname van Hillarys, de Britse verkoper van raambekledingsproducten, gordijnen en vloerkleden voor 300 miljoen Britse pond (€357 miljoen) kreeg een opgewekte ontvangst.

Veevoerproducent ForFarmers heeft vorig kwartaal meer veevoer verkocht in Nederland, Duitsland en België. Het aandeel steeg in reactie op de resultaten 0,7%.

Investeringsvehikel Value8 daalde op de lokale markt 0,5%. Topman Peter Paul de Vries ontkende woensdagavond dat deelneming BK Group, een trustkantoor, heeft meegewerkt aan belastingontduiking door de Argentijnse topvoetballer Ángel di María.

Stamcelbedrijf Esperite kreeg er 6,4% bij . Het bedrijf heeft via biotech-dochteronderneming The Cell Factory een patent verworven in China.