Plaizier meent dat aandelen niet overgewaardeerd zijn. ,,De aandelenmarkten zijn weliswaar opgelopen, maar dat wordt ondersteund door betere bedrijfswinsten. Wel zie ik reden om uit risicovollere aandelen zoals dure techfondsen te stappen ten gunste van onder meer voedings- en farmacieaandelen.”

De vermogensbeheerder denkt niet dat de huidige historisch gezien lage volatiliteit volgende week duidelijk gaat oplopen. ,,Er staat weinig op de agenda. Het wachten is nu onder meer op de OPEC-vergadering eind deze maand. De OPEC kan niet anders dan het akkoord over de productiebeperking verlengen, om de olieprijzen rond de huidige niveaus te houden. Verder kunnen beleggers voor juni uitkijken naar de Britse verkiezingen en het rentebesluit van de Fed.”

De afgelopen week stond ook in het teken van de beursgang van VolkerWessels, die Plaizier als succesvol omschrijft. „Het bouwbedrijf geeft een mooi dividendrendement en is niet duur. Zelf hebben we echter niet ingeschreven, omdat wij altijd eerst afwachten hoe de koers zich na de beursgang ontwikkelt.”