'Damrak gaat licht hoger openen'

Bij de bedrijven op Beursplein 5 zal er onder meer aandacht zijn voor Esperite. Het stamcelbedrijf gaat een schadeclaim van 5,2 miljoen euro indienen tegen het Britse Premaitha Health. Dochterbedrijf Genoma van Esperite werd eerder gedwongen te stoppen met testen van Premaitha. De Britten zouden bij de testmethode namelijk inbreuk hebben gemaakt op een patent van biotechnoloog Illumina, die daarop naar de rechter stapte.

Investeringsbedrijf Value8 kondigde aan dat een onafhankelijke partij onderzoek gaat doen naar trustkantoor BK Group, waar het een meerderheidsbelang in heeft. Het OM zou onderzoek doen naar verdachte transacties bij BK.

Analistenrapporten kunnen ook voor beweging zorgen. Zo kondigde Citi aan OCI te gaan volgen met een koopadvies, terwijl Goldman Sachs het advies voor IMCD verlaagde. ING liet in een rapport weten goede groeivooruitzichten voor chiptoeleverancier ASMI te zien. Het koersdoel werd daarop flink verhoogd.

In Frankfurt is er aandacht voor kwartaalcijfers van onder meer energieconcern RWE, staalproducent Salzgitter en reisorganisatie TUI.

De olieprijzen stonden in de plus op maandagochtend, na berichten dat Saudi-Arabië en Rusland voorstander zijn van een verlenging van de verlaging van de olieproductie tot eind maart volgend jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 48,58 dollar en Brent klom 1,4 procent tot 51,57 dollar per vat.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 0,1 procent hoger op 534,71 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 792,98 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,6 procent. Op Wall Street waren vrijdag zeer beperkte koersuitslagen te zien.

De euro noteerde voorbeurs 1,0933 dollar, tegen 1,0930 dollar bij het Europese slot op vrijdag.