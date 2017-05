Rond 9.50 uur stond de AEX-index 0,3% hoger op 536,1 punten. De Midkap noteerde 0,6% in de plus op 798,1 punten. De beurzen in Londen (+0,3%) en Frankfurt (+0,2%) kleurden eveneens groen, terwijl Parijs vrijwel ongewijzigd was.

De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% lager. Wall Street eindigde vrijdagavond eveneens met kleine koersuitslagen.

De olieprijs koerste maandag 2,2% hoger op $51,94. Het 'zwarte goud' werd duurder doordat Saudi-Arabië en Rusland voorstander zijn van het verlengen van de productieverlaging tot en met maart 2018.

In de AEX was speciaalchemieconcern DSM de grootste stijger met een plus van 2,3%. DSM was in trek door het bericht dat het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific zou azen op de Amerikaanse farmaceut Patheon, waarin het concern uit Heerlen een minderheidsbelang heeft. De waarde van Patheon wordt geschat op bijna $4 miljard.

Door de hogere olieprijs stonden maritiem dienstverlener SBM Offshore (+1,8%) en AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell (+1,2%) eveneens stevig in de plus.

Gemalto (-0,6%) bleef iets achter bij de hoofdfondsen. Dit ondanks het bericht dat de digitaal beveiliger meewerkt aan een nieuwe sleutel van Mercedes. Philips (-0,8%) was de grootste daler in de AEX.

ArcelorMittal won 0,5% ondanks een adviesverlaging van Barclays voor de kiezen. De bank verlaagde het beleggingsadvies voor de staalfabrikant naar 'underweight' bij een koersdoel van €5,50.

In de Midkap werd ASMI 1,1% duurder. ING-analist Nigel van Putten verhoogde zijn koersdoel voor de chipmachinefabrikant van €43 naar €65 bij een ongewijzigd koopadvies. Volgens hem heeft het concern uit Almere goede groeivooruitzichten.

BAM (+2,1%) profiteerde van een koopadvies van Kempen & Co. De zakenbank plakte er een koersdoel van €6,50 op.

Beleggers kregen ook andere advieswijzigingen voorgeschoteld. Zo kondigde Citi aan kunstmestfabrikant OCI (+5,2%) te gaan volgen met een koopadvies en een koersdoel van €23. Goldman Sachs verlaagde echter het advies voor chemicaliëndistributeur IMCD (-1,3%) naar 'neutraal' bij een koersdoel van €53.

Investeringsbedrijf Value8 (-1,2%) kondigde aan dat een onafhankelijke partij onderzoek gaat doen naar trustkantoor BK Group, waar het een meerderheidsbelang in heeft. Het OM zou onderzoek doen naar verdachte transacties bij BK. Vanwege het onderzoek zal het jaarverslag dat Value8 volgende week publiceert nog niet voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring.

Stamcelbedrijf Esperite (+6,4%) gaat een schadeclaim van €5,2 miljoen indienen tegen het Britse Premaitha Health. Dochterbedrijf Genoma van Esperite werd eerder gedwongen te stoppen met testen van Premaitha.

