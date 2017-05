'Vlakke opening beurs Amsterdam'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt kort na de aanvang van de handel op het Damrak onder meer met een eerste raming over de groei van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. Europees statistiekbureau Eurostat publiceert een eerste schatting over de groei van de economie van de eurozone.

Verder meldt onderzoeksinstituut ZEW gegevens over het Duitse beleggersvertrouwen. Uit de Verenigde Staten komt informatie over de woningbouw en de industriële productie.

Bij de bedrijven op Beursplein 5 staat ABN AMRO in de schijnwerpers. De bank heeft een nieuwe financieel directeur en risicodirecteur benoemd. Corbion heeft topman Tjerk de Ruiter herbenoemd voor een periode van nog eens twee jaar.

Ook biotechnoloog Pharming kan op aandacht rekenen. Pharming heeft een nieuwe financieringsfaciliteit van 100 miljoen dollar gesloten die meerdere voordelen biedt voor de onderneming. Verder meldde OCI dat de productie van kunstmest naar een record is gestegen in het afgelopen kwartaal.

Air France-KLM kan mogelijk bewegen op een adviesverhoging door Davy.

In de rest van Europa zijn er onder meer kwartaalberichten van luchtvaartmaatschappij easyJet en telecomconcern Vodafone.

De AEX sloot maandag 0,1 procent hoger op 535,41 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 801,48 punten. De graadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 0,3 procent. De beurzen in New York boekten winsten tot een half procent.

De euro was voorbeurs 1,0995 dollar waard, tegen 1,0983 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,3 procent omhoog tot 49,01 dollar. Brent klom 0,3 procent tot 51,97 dollar per vat.