De AEX-index eindigde 0,1% hoger op 535,76 punten, dicht tegen de jaarpiek die eerder deze maand werd neergezet. De AMX zakte 0,1% naar 800,95 punten.

Elders in Europa was er ook weinig beweging. Frankfurt en Parijs daalden 0,1% en 0,2%.

Uit Amerika kwam in de middag een opsteker over de industriële productie, maar daarnaast een grotere terugval van het aantal woningen in aanbouw dan gedacht. Rein Schutte van Indexus benadrukt het belang van een goede ontwikkeling van de huizenmarkt voor onder meer het vertrouwen bij consumenten. "Recente tegenvallers over de Amerikaanse economie hebben naast de toegenomen onrust rond het beleid van president Trump mede bijgedragen aan de aanhoudende verzwakking van de dollar tegenover de euro, terwijl de zorgen over de politieke Europese situatie niet meer boven de markt hangen." Verder wijst hij er op dat er door onzekerheid over het economische klimaat in de VS twijfel bij beleggers kan gaan ontstaan over een zeer waarschijnlijke rentestap door de Amerikaanse centrale bank in juni.

Schutte kijkt met enige terughoudendheid naar het verdere verloop op de aandelenmarkten. "Het is met het cijferseizoen bijna achter de rug afwachten in hoeverre kopers de boventoon blijven voeren of dat een terugval van de koersen de mogelijkheid gaat geven om op lagere niveau's weer in te stappen."

Bij de Nederlandse hoofdfondsen hield Gemalto de koppositie vast met een plus van 1,7%. Biotechnologiebedrijf Galapagos en telecomconcern KPN koersten 1,4% en 1,1% hoger.

DSM moest 1,5% afstaan. Maandag blonk het speciaalchemiebedrijf nog uit dankzij een miljardenbod op één van zijn deelnemingen.

Kabelmaatschappij Altice daalde eveneens 1,5%. Voor ABN Amro dat morgen de boeken open doet, hadden beleggers 1,7% minder over. De CFO van Delta Lloyd stapt over naar het bankconcern. Volgens Schutte zal vooral worden gekeken of de Nederlandse Staat zijn belang verder gaat afbouwen.

Midkapper Air France KLM leverde 1,8% in, ondanks een adviesverhoging van de Ierse vermogensbeheerder Davy naar 'neutraal'. BAM zat ook in de achterhoede met een verlies van 2,3%. IMCD raakte 1,4% kwijt.

OCI boekte een winst van 1,4% na een zwak begin. Uit de gepubliceerde cijfers bleek dat de sterke afzetgroei van kunstmest in het eerste kwartaal volledig teniet ging door de prijsdaling.

ASR viel het meest in de smaak bij de middelgrote fondsen met een 1,7% hogere notering.

AScX-fonds Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd, zat vanwege een mogelijke consolidatie in de markt stevig in de lift en schoot maar liefst 6,3% omhoog. De topman en oprichter Jitse Groen Jitse is dankzij de recente beursgang de rijkste Nederlandse miljonair van onder de 40 jaar, zo heeft zakenblad Quote uitgezocht.

Op de lokale markt won biotechnologiebedrijf Pharming 1,5%, na een herfinanciering van $100 miljoen. Hiermee is een mogelijke verwatering van 24% van de bestaande aandeelhouders voorkomen.

Stamcelopslagbedrijf Esperite verloor nog eens 11,7% op €0,68. Maandag bleef de schade nog beperkt, nadat bekend werd dat een dochter in de problemen is gekomen door een patentkwestie.

VolkerWessels daalde 0,6% naar €23,53. Vrijdag ging het bouwbedrijf tegen een prijs van €23 naar de beurs.

