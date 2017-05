'AEX begint in het rood'

De ontwikkelingen rondom de Amerikaanse president Donald Trump maken beleggers enigszins nerveus. Zo bleek dat de president aan de pas ontslagen FBI-baas James Comey heeft gevraagd om een onderzoek naar voormalig veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken.

ABN AMRO wist in het eerste kwartaal te profiteren van een aanhoudende groei op het gebied van hypotheken en andere kredieten. Mede daardoor werd flink meer winst geboekt.

MidKapper Flow Traders had een kwart minder inkomsten dan een jaar eerder door weinig handelsactiviteiten op de beurzen. De kwartaalwinst was 41 procent lager dan vorig jaar.

Ook Pharming kwam met een handelsbericht naar buiten. De biotechnoloog boekte in het eerste kwartaal een operationele winst. Dat had het bedrijf pas voor later dit jaar voorzien. Netto was er nog wel verlies.

De belangrijkste Europese aandelenmarkten gingen dinsdag zonder al te grote koersuitslagen de handel uit. De AEX-hoofdindex in Amsterdam eindigde 0,1 procent in de plus op 535,76 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 800,95 punten. De CAC 40 in Parijs verloor 0,2 procent, de DAX in Frankfurt eindigde vrijwel onveranderd en de FTSE in Londen kreeg er 0,9 procent bij.

Amerikaanse olie werd voorbeurs 0,5 procent goedkoper en kostte per vat 48,39 dollar. De prijs van Brentolie stond 0,4 procent lager op 51,44 dollar per vat. De euro was 1,1117 dollar waard, tegen 1,1065 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.