De AEX-index stond de gehele dag onder druk en eindigde vrijwel op het laagste niveau van de dag met een min van 1,3% op 529,06 punten. Daarmee liet de hoofdgraadmeter het meest liggen sinds eind januari van dit jaar. De Midkap dook 1,7% omlaag naar 787,48 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt waren eveneens in mineur en gleden 1,6% en 1,2% onderuit.

Volgens Teeuwe Mevissen, econooom bij Rabobank is de toegenomen politieke onrust rond president Trump zowel zichtbaar op de aandelenmarkten als bij de valutakoersen. "De stoom begint langzamerhand uit de aandelenrally te lopen doordat Trump momenteel meer bezig is met damage control dan met het uitvoeren van zijn beleidsplannen, zoals de fiscale stimulering en grootschalige investeringen in de infrastructuur, waar beleggers sinds zijn aantreden al voor een groot deel op hebben voorgesorteerd."

Mevissen wijst er daarnaast op dat in de Amerikaanse economie barstjes zichtbaar worden nu de eerste 100 dagen onder het bewind van Trump voorbij zijn. "Zo vielen onlangs de detailhandelsverkopen in de VS tegen als een teken van verminderde koopbereidheid bij consumenten en ook bij de bedrijvigheid in een aantal regio's gaat het minder voorspoedig."

De onzekerheid over Trump kan van invloed zijn op het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed), meent Mevissen. "Hoewel de markt sterk rekening houdt met een spoedige rentestap voorzien wij dat de Fed pas weer in december in actie zal komen."

In de AEX hadden de dalers ruimschoots de overhand. ABN Amro werd hard geraakt na de publicatie van de resultaten met een aderlating van van 4,7%. Beleggers maakten zich zorgen over de kapitaalbuffers van de bank en de kwaliteit van de winstgroei. De andere financiële waarden Aegon (-3,5%), ING (-2,7%) en NN (-1,7%) stonden eveneens flink onder druk vanwege de aangewakkerde politieke perikelen rond Trump.

Galapagos belandde eveneens in de achterhoede met een tik van 4%. Het biotechfonds liet weten op 20 juni zijn jaarlijkse presentatie over de voortgang in het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen te houden. De bijeenkomst vindt plaats in New York.

ArcelorMittal werd in een rechtszaak over octrooien in het ongelijk gesteld in de Verenigde Staten. De staalfabrikant zakte 2,9%.

SBM Offshore hield goed de voeten droog met een winst van 1,2%. RD Shell dikte 0,3% aan. Ahold Delhaize pluste 0,2%.

Midkapper Flow Traders duikelde maar liefst 7,8% na de melding van de flitshandelaar in het afgelopen kwartaal gebukt te gaan onder de kalme beurzen. De handelsinkomsten daalden daardoor met een kwart en de kwartaalwinst kelderde 41%. Het besef bij beleggers dat in april en halverwege mei de beweegelijkheid op de aandelenmarkten nog steeds zeer laag is speelt volgens de Jonge ook een grote rol bij de verkoopgolf. IMCD werd door beleggers 2,9% lager gezet.

ASR koerste 2,2% in de min. De verzekeraar heeft net als concurrent Vivat zijn oog laten vallen op branchegenoot Generali, zo meldt de Financiële Telegraaf op basis van meerdere bronnen in de markt.

Het lokale fonds SnowWorld profiteerde in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar van de uitbreiding van de skihal in Zoetermeer. Meer bezoekers deden de winst van de uitbater van skihallen met 3% stijgen naar €4,8 miljoen. Het aandeel SnowWorld, dat in de afgelopen twaalf maanden fors was opgelopen, viel 2,5% terug onder het vorige slot.

Pharming steeg 0,3% na meevallende opbrengsten en de melding van het biotechfonds de vergroting van het aandelenkapitaal te schrappen.

Tie Kinetix (+0,3%) heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een 4% lagere omzet van €9,7 miljoen geboekt. Het softwarebedrijf boekte wel een hoger bedrijfsresultaat van €125.000, maar de orderinstroom liep terug.

