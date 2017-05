'Damrak zet neergang voort'

Trump komt steeds meer onder druk te staan door een reeks schandalen, waardoor de twijfel groeit of hij wel zijn voor beleggers gunstige plannen kan uitvoeren.

In Amsterdam is er aandacht voor verzekeraar NN Group, die met kwartaalcijfers kwam. NN zag de winst flink stijgen, maar de kapitaalbuffer liep echter licht terug. Ook vermogensbeheerder Van Lanschot opende de boeken over de afgelopen periode. Investeerder Value8 publiceerde zijn jaarverslag.

Vopak

Vopak heeft een schikking getroffen in de VS van 2,5 miljoen dollar over vervuiling bij een opslaginstallatie in Texas. ABN AMRO kan mogelijk bewegen door een adviesverlaging van Morgan Stanley. Elders in Europa zijn er kwartaalberichten van onder meer Merck, Thomas Cook en Royal Mail.

Beleggers krijgen ook nog de notulen te verwerken van de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) in april. Toen besloot de ECB om zijn monetaire beleid niet te wijzigen. Uit de VS komen onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de index van leidende economische indicatoren.

AEX

De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag 1,3 procent lager op 529,06 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 787,48 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 1,6 procent. Londen leverde 0,2 procent in. In New York gingen de Dow-Jonesindex en S&P 500 1,8 procent onderuit en de Nasdaq zakte 2,6 procent.

De euro noteerde voorbeurs een stand van 1,1143 dollar. Bij het Europese slot op woensdag was de euro 1,1135 dollar waard. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 49,02 dollar. Brent werd ook 0,1 procent goedkoper, op 52,16 dollar per vat.