De AEX-index eindigde 0,9% lager op 524,5 punten, nadat de graadmeter rond het middaguur nog bijna 2% lager stond.

Frankfurt en Parijs raakten 0,3% en 0,5% kwijt, Londen zakte 0,9% weg.

In Wall Street noteerde de Dow Jones-index bij het Europese slot 0,3% hoger, na het verlies van 1,8% een dag eerder.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB keek niet op van de koerscorrectie gisteren. "Het is niet gek als de volatiliteit een beetje terugkeert, nadat die volledig weg was. Dit was de grootste daling sinds september. Dat geeft wel aan hoe rustig het maandenlang is geweest. "

Westerterp was er niet zeker op dat het nu gedaan is met de koerscorrecties. "Voor sommige beleggers is het veiliger om even langs de zijlijn te gaan staan. Maar voor de lange termijn blijven de 'fundamentals' hezelfde: lage rente en economische groei."

Uit de VS kwamen onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen, die iets gedaald bleken, en de aantrekkende index van leidende economische indicatoren in Philadelphia.

SBM onderuit

In de overwegend roodgekleurde AEX werd NN beloond voor zijn resultaten. Het aandeel eindigde bovenaan met een plus van 1,8%. Het operationeel resultaat van de verzekeraar steeg in het voorbije kwartaal veel harder dan verwacht, al viel de kapitaalbuffer licht terug.

ABN Amro won 0,3%, hoewel Morgan Stanley in reactie op de kwartaalcijfers het advies voor het bankconcern neerwaarts heeft bijgesteld.

Aegon stond lange tijd lager, maar won uiteindelijk 0,7%. ING leverde 0,5% in.

Galapagos, de uitblinker sinds begin van dit jaar zag mogelijk door winstnemingen na de aderlating van afgelopen woensdag nog eens 2,2% van de koers afbrokkelen.

SBM Offshore kreeg een tik van 4,9% vanwege de toegenomen politieke onrust rond Brazilië, waar het bedrijf belangrijke activiteiten heeft. Het zwaarwegende fonds RD Shell dat vandaag ex-dividend noteerde, zakte gecorrigeerd daarvoor 1,4%.

ArcelorMittal heeft een omgekeerde aandelensplitsing doorgevoerd, waarbij drie oude aandelen in één nieuw aandeel zijn omgezet. De koers van het staalconcern dook hiervoor gecorrigeerd 3,1% in de min.

In de Midkap was ingenieursbureau Arcadis hekkensluiter met een verlies van 4,1%.

Flow Traders dat een dag eerder een dreun kreeg te verwerken na teleurstellende kwartaalcijfers kreeg er 0,4% bij.

AScX-fonds Van Lanschot dat voorbeurs de boeken open deed, werd door beleggers 3,9% lager gezet. De melding van de vermogensbeheerder dat de positieve ontwikkeling van het resultaat in het afgelopen kwartaal heeft doorgezet, maakte weinig indruk.

De resultaten van Sif Holding (-1%) kregen een sombere ontvangst. De funderingsbouwer heeft in de eerste drie maanden van 2017 een iets hoger bedrijfsresultaat behaald.

