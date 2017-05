Na de stevige tik van de voorgaande dag dook de AEX-index rond twaalf uur 1,6% omlaag naar 520,66 punten, het laagste niveau sinds eind april. De Midkap-index kachelde zelfs 1,9% achteruit naar 772,34 punten.

Elders in Europa keken de beurzen tegen flinke verliezen aan. Frankfurt en Parijs raakten 0,9% en 1,2% kwijt.

Wall Street gleed gisteravond na het het zeer bedrukte slot van de Europese beurzen nog dieper in het rood vanwege de toegenomen nervositeit over de politieke onrust rond president Trump. De Dow Jones-index kreeg met een duikeling van 1,8% de grootste tik in bijna een jaar voor de kiezen. De Nasdaq en gaf maar liefst 2,6% prijs.

Trump komt steeds meer onder druk te staan door een reeks schandalen, waardoor de twijfel groeit of hij zijn voor beleggers gunstige plannen kan uitvoeren.

Ook in Azië stonden de beurzen in navolging van Wall Street overwegend stevig in de min. De Nikkei-index werd vanochtend 1,3% lager gezet. Vooral de financials gingen in de uitverkoop.

Vanmiddag zal de aandacht uitgaan naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB). Toen besloot de ECB om zijn monetaire beleid niet te wijzigen.

Uit Amerika komen onder andere de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de index van leidende economische indicatoren.

In de overwegend roodgekleurde AEX werd NN beloond voor de resultaten met een vooruitgang van 0,4%. Het operationeel resultaat van de verzekeraar steeg in het voorbije kwartaal veel harder dan verwacht, al viel de kapitaalbuffer licht terug.

ABN Amro dat de voorgaande dag al hard werd geraakt na zwak ontvangen resultaten viel nog eens 1,4% terug. Morgan Stanley heeft in reactie op de cijfers het advies voor het bankconcern neerwaarts bijgesteld. Aegon had opnieuw de wind flink tegen met een verdere daling van 2,2%. ING leverde 2,6% in.

Galapagos, de uitblinker sinds begin van dit jaar zag mogelijk door winstnemingen na de aderlating van afgelopen woensdag nog eens 4,1% van de koers afbrokkelen.

SBM Offshore dat de voorgaande dag zich nog onttrok aan de malaise kreeg een tik van 4,6% om de oren mede in reactie op de toegenomen politieke onrust rond Brazilië. Het zwaarwegende fonds RD Shell dat vandaag ex-dividend noteerde, zakte gecorrigeerd daarvoor 1%.

ArcelorMittal heeft een omgekeerde aandelensplitsing doorgevoerd, waarbij drie oude aandelen in één nieuw aandeel zijn omgezet. De koers van het staalconcern dook hiervoor gecorrigeerd 2,7% in de min op €19,43.

In de Midkap verbleef GrandVision in de onderste regionen met een daling van 2,1%. Air France KLM vloog naar een verlies van 1,5%.

Flow Traders dat een dag eerder een dreun kreeg te verwerken na teleurstellende kwartaalcijfers liet nog eens 0,8% liggen.

AScX-fonds Van Lanschot dat voorbeurs de boeken open deed, werd door beleggers 0,5% lager gezet. De melding van de vermogensbeheerder dat de positieve ontwikkeling van het resultaat in het afgelopen kwartaal heeft doorgezet, maakte weinig indruk.

De resultaten van Sif Holding (-12,8) kregen een sombere ontvangst. De funderingsbouwer heeft in de eerste drie maanden van 2017 een iets hoger bedrijfsresultaat behaald.