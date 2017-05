De AEX-index sloot 0,5% hoger op 526,92 punten, na twee handelsdagen met stevig verlies. De Midkap stond 1,4% hoger op 789,42 punten.

De belangrijkste graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt sloten 0,4% tot 0,6% hoger.

Wall Street toonde donderdag herstel van eerdere zware verliezen. De indices handelden vrijdag met lichte winst.

Amerikaanse cijfers waren goed: de aanvragen voor een werkloosheidsuitkering liepen terug, de zogeheten leading indicators wijzen op een sterker groeitempo. Supermarktketen Wal-Mart toonde goede verkoopcijfers.

De euro sterkte 0,8% aan tegen de dollar tot $1,116.Het Griekse parlement keurde een nieuwe ronde van saneringen goed. Het Britse pond herstelde van een forse terugval donderdagavond, tot $1,2888.

Brentolie werd 2,1% duurder. Volgende week komt de OPEC in Wenen bijeen. Pimco's grondstoffenexpert Greg Sharenow verwacht dat de huidige afspraken over de productiebeperking stand houden. Daarmee zou Brentolie tot in 2018 rond $55 dollar per vat blijven noteren.

Lage volumes

De handelsvolumes op het Damrak blijven gering, de volatiliteit in de AEX liep stevig terug afgezet tegen deze week, aldus Jauke de Jong van AFS Group op het Damrak.

,,De macro- en bedrijfsagenda is vrijwel leeg, de handel is redelijk vlak. De markt wacht volgende week op een evenement als de bedrijfsagenda weinig grote punten kent", aldus De Jong.

In Europa komt de gelatenheid op de markt terug, merkt analist Stefan Koopman van Rabobank. De volatiliteitsindex zakt terug na de opmars woensdag. ,,De markt focust nu vol op Trump. De kans dat hij met het verzet in het Congres zijn belastingplan er nog doorheen krijgt is klein geworden."

De spread tussen de 2- en 10-jaars rente voor Amerikaanse staatsobligaties vlakt af. ,,De vlakke yieldcurve betekent dat beleggers minder groei verwachten", aldus Koopman.

De stijging van de euro tegen de dollar, nu zo'n 5% bij $1,12 tegen $1,06 eind vorig jaar weerspiegelt ook verzwakking.

Randstad geloosd

Bij de hoofdfondsen sloot uitzender Randstad 1,4% lager. De zoekmachinereus komt met een eigen online vacaturefunctie en wordt de directe concurrent van de hele branche. Randstads rivaal Adecco ging 1,4% omlaag.

Financials boekten winst. Zwaargewicht ING, het meest verhandelde fonds, steeg 1,2% net als ABN Amro dat een koersdoelverhoging van Barclays van €25,00 naar €27,00 kreeg. Verzekeraar Aegon dikte met 0,5% aan.

Biotechbedrijf Galapagos sloot met 1,1% winst. De afgelopen dagen was het fonds een van de grootste dalers.

Defensievere aandelen Unilever (+0,9%) en Heineken (+0,4%) en KPN (+1,2%) stutten het sentiment.

Martiem dienstverlener SBM Offshore, die gisteren bijna 5% duikelde, kreeg er vrijdag 1,5% bij .

Moody's verhoogde de outlook van fijnchemiebedrijf DSM (+0,3%) van negatief naar stabiel.

Aalbers Industries (+1,1% en €34,75) pluste dankzij een koersdoelverhoging van €30,50 naar €35.

Air France KLM voerde de Midkap lange tijd aan met een stijging van 2,8% bij het slot. Analisten wijzen op de lage olieprijs die het concern in de kaart kan spelen. Het bedrijf presenteerde deze week zijn plannen voor de nieuwe lagekostenmaatschappij Boost. Het aandeel Air France KLM is sinds begin februari al 94% gestegen.

Flow Traders herstelde na een matige week met 5% koerswinst bovenin de Midkap.

Aperam steeg 2% bij de slotbel. Kredietbeoordelaar S&P verhoogde de kredietwaardigheid van het roestvrijstaalbedrijf. S&P wees daarbij op de sterke operationele prestaties van Aperam.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+0,9%) neemt de activiteiten van het Amerikaanse Bossco Industries op het gebied van distributie van speciaalchemieproducten over.

Chipmachinemaker ASMI steeg 1,4%. Grootaandeelhouder Eminence Capital is tegen de voorgestelde aandeleninkoop van het bedrijf, zo liet oprichter Ricky Sandler van het hedgefonds weten.

Beursuitbater Euronext kwam vrijdag met cijfers. De exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon boekte afgelopen kwartaal een vrijwel stabiele omzet, ondanks lagere handelsvolumes. De nettowinst daalde. Het aandeel steeg 0,9%. Volgens ING waren de cijfers in lijn met de verwachtingen.

Van Lanschot was na de trading update van donderdag ook vandaag bij de smallcaps smaakmaker met 3,7% winst.

Het op de lokale markt genoteerde stamcelbedrijf Esperite duikelde 7%. Het bedrijf heeft moeite om zijn jaarcijfers langs de accountant te krijgen.

