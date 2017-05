De AEX-index bleef een fractie boven water, bij 527,09 punten. De AMX-index noteerde toen nog 0,1% winst bij 790,1 punten.

De beurs van Frankfurt slikte een klein verlies (-0,1%) net als Parijs, Londen omhoog met 0,3% winst.

In Azië eindigde de Nikkei 0,5% hoger, deels geholpen door de hogere olieprijs (+0,4%) tot $53,40 per vat. Investeringsfonds Softbank (+1,9%) maakte bekend met financieringsrondes bijna het technologiefonds van $100 miljard gevuld te hebben, er ontbreekt nog $7 miljard.

Wall Street sloot vrijdag met winst af, de Dow noteerde 0,7% toename bij het slot. De futures voor de handel vanaf half vier staan licht positief.

De olieprijs ging 0,4% hoger bij $53,85 per vat van 159 liter. De euro koerste 0,2% lager bij $1,18.

Aegon gewild

Aegon (+7,2%) verkoopt een deel van zijn verzekeringsactiviteiten in de Verenigde Staten aan herverzekeraar Wilton Re. Daarmee wil het zijn kernkapitaal versterken. Aegon investeerde ook in Duitse consumentenleningen.

Financials presteerden wisselend. NN Group ging met sectorgenoot Aegon mee (+0,5%). Zwaargewicht ING (-0,2%) en ABN Amro (-0,2%) bleven achter.

Philips (+0,2%) nam het Amerikaanse RespirTech over om zijn activiteiten in onder meer slaaponderzoek te versterken.

AkzoNobel (+0,4%) staat vandaag om 10 uur bij de Ondernemingskamer in de zaak die de activistische belegger Elliott Advisors had aangespannen om het verf- en chemiebedrijf tot overnamegespekken met PPG te dwingen. Ook de positie van president-commissaris Burgmans staat op de rol.

DSM noteerde 0,6% winst op het nieuws van de megafusie tussen Clariant en Huntsman in de chemiesector.

Shell (-0,0%) deed een oproep aan de VS om het klimaatakkoord van Parijs te behouden. Dat vlak voor zijn ava, waar aandeelhouders verenigd in Follow This opnieuw eist dat het een duurzamere koers gaat varen.

Bij de oliewaarden stond verder SBM Offshore 1% hoger, Vopak 0,3%.

Galapagos stond in de kelder met 1% verlies.

Bij de middelgrote fondsen noteerde bottelaar Refresco 1,8% koerswinst.

TomTom (-0,3%) werd door NIBC van zijn kooplijst gehaald en op 'houden' gezet bij een gehandhaafd koersdoel van €9,70. Met weinig opwaarts potentieel, worden de risico's groter, onderbouwt NIBC de keuze.

Aandeelhouders van ASM International (-0,3%) hebben maandag het laatste woord over de voorgestelde aandeleninkoop. Grootaandeelhouder Eminence Capital, die bijna 10% van de aandelen bezit, gaat tegen stemmen.

Philips Lighting (0,2%) begon met inkoop van eigen aandelen.

Bij de smallcaps blaakte ICT Group van zelfvertrouwen (+3,5%). Toeleverancier aan de apothekerssector Fagron stond onderin met 0,8% verlies.

Stamcelbedrijf Esperite (-0,2%) stelt de publicatie van zijn jaarrekening over 2016 uit na het recent aangekondigde faillissement van dochterbedrijf Genoma in Zwitserland. De Vereniging van Effectenbezitters noemt de situatie 'zorgelijk'.

Value8 (-1,2%) vergrootte zijn belang in Ceradis, de maker van milieuvriendelijke gewasbescherming.

