Om tien voor tien stond de AEX 0,1% hoger op 528,4 punten. De AMX steeg 0,1% naar 793,7 punten.

Elders in Europa hadden beleggers de smaak meer te pakken. Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,6%.

Na de mooie plussen van 0,4-0,8% voor de Amerikaanse beursgraadmeters op maandag, wezen de indexfutures op een licht lagere start van Wall Street om half vier vanmiddag.

In Azië was het beeld gemengd. De Japanse Nikkei-index sloot 0,3% lager.

De terreuraanslag in Manchester was nauwelijks voelbaar op de financiële markten, vanuit het besef dat dergelijke afschuwelijke gebeurtenissen nagenoeg geen invloed hebben op de economie.

Beleggers maakten zich ook weinig zorgen over het feit dat er nog altijd geen akkoord is over een schuldverlichting voor Griekenland.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteravond laat aan de komende tien jaar in totaal $3,6 biljoen te willen bezuinigen. Verder heeft hij naar verluidt inlichtingendiensten gevraagd om iedere vorm van samenspraak tussen hem en Rusland tijdens zijn verkiezingscampagne te ontkennen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging kabelmaatschappij Altice met een plus van 1,5% aan kop.

De financiële instellingen ING en ABN Amro volgden met winsten met 0,8%.

Verfproducent AkzoNobel klom 0,7%. Belager PPG meldde alle opties open te houden.

Staalgigant ArcelorMittal daalde 0,3%, ondanks een adviesverhoging tot 'houden' door de Zwitserse bank UBS.

Philips leverde 0,3% in. De beademingsapparatuur van zijn dochter Respironics wordt in de VS teruggeroepen.

Op de lokale markt zakte Esperite 6%, na bij opening meer dan 20% te hebben ingeleverd. Het stamcelopslagbedrijf heeft liquiditeitsproblemen, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers.

Ajax klom met 1,6% in aanloop naar de Uefacup-finale tegen Manchester United, die waarschijnlijk morgen doorgaat.

In Veon was nog niet gehandeld. Het bedrijf heeft voor $295 mln telecomfrequenties in Pakistan gekocht.

