Rond vier uur stond de AEX nog fractioneel hoger op 528,88 punten. De AMX noteerde onveranderd op 792,79 punten.

Elders in Europa liepen de winsten eveneens terug. Frankfurt en Parijs wonnen 0,4% respectievelijk 0,3%.

Steun bood de sterker dan voorziene verbetering van het Duitse ondernemersvertrouwen. De IFO-index die het vertrouwen meet steeg naar de hoogste stand ooit. In de middag kwam uit de VS tegenvallend nieuws. De ISM-index die onderzoeksbureau Markit naarbuiten bracht, liet onverwachts een dip zien.

Na de malaise van vorige week vanwege de politieke ophef rond de Amerikaanse president Donald Trump wist de Amsterdamse beurs zeer bescheiden verder terrein terug te winnen. Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank benadrukt dat het Trump waarschijnlijk goed uitkwam dat hij deze week op staatsbezoek naar het buitenland ging en de kritische pers in de VS even kon ontwijken.

Volgens Marey is de kans op een impeachment-proces niet zo groot vooral doordat de Republikeinen die een ruime meerheid hebben in zowel het Congres als in het Huis van Afgevaardigheden naar verwachting Trump niet zo snel zullen laten vallen. Wel wijst hij er op dat de beloofde ambitieuze plannen van Trump voor belastingverlagingen en investeringen in de infrastructuur door zijn eigen partij enigszins aan banden kunnen worden gelegd. Wall Street maakte vanmiddag vlak na de start overwegend een pas op de plaats.

Deze week zullen beleggers vooral uitkijken naar de notulen van de laatste rentevergadering door de Amerikaanse centrale bank (Fed) die morgenavond naar buiten worden gebracht. De Rabo-econoom gaat er nog steeds vanuit dat gelet op de zeer kortstondige nervositeit op de aandelenmarkten de Fed volgende maand de rente zal verhogen, maar heeft twijfels of er dit jaar nog een derde rentestap in het verschiet ligt.

De terreuraanslag in Manchester was nauwelijks voelbaar op de financiële markten, vanuit het besef dat dergelijke afschuwelijke gebeurtenissen nagenoeg geen invloed hebben op de economie.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen verstevigde kabelmaatschappij Altice de koppositie met een sprint omhoog van 3,7% aan kop. Voor Aalberts hadden beleggers 1% meer over.

Verfproducent AkzoNobel pluste 0,8%. Belager PPG meldde alle opties open te houden en meer tijd te willen hebben voor zijn overnamepoging. Eind deze maand doet de Ondernemingskamer uitspraak over onder meer het verzoek om de aanstelling van een of meer onafhankelijke commissarissen om toe te zien op gesprekken met de Amerikaanse branchegenoot.

Aegon stond met een min van 2,7% stijf onderaan. De voorgaande dag blonk de verzekeraar nog uit, op de aankondiging van de verkoop van activiteiten in de VS. Staalgigant ArcelorMittal viel 1,1% terug ondanks een opwaardering naar 'houden'door de Zwitserse bank UBS.

Philips leverde 0,5% in. De beademingsapparatuur van zijn dochter Respironics wordt in de VS teruggeroepen.

Bij de middelgrote fondsen prijkte Air France KLM bovenaan en dikte 1,5% aan. OCI kon 1,1% bijschrijven.

Op de lokale markt steeg Esperite 7,6%, na bij opening meer dan 20% te hebben ingeleverd. Het stamcelopslagbedrijf heeft liquiditeitsproblemen, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers.

Ajax klom 2,7% in aanloop naar de Europese finale tegen Manchester United, die waarschijnlijk morgen gewoon doorgaat.

In Veon was nog niet gehandeld. Het bedrijf heeft voor $295 mln telecomfrequenties in Pakistan gekocht.

Heb je nog weinig kennis van beleggen, maar ben je wel geïnteresseerd? Meld je dan aan voor het DFT online seminar Start met beleggen op maandagavond 29 mei.