Rond 10.00 uur stond de AEX 0,1% lager op 527,5 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de min op 791 punten. De beurzen in Londen (+0,1%), Parijs (+0,03%) en Frankfurt (-0,1%) bleven eveneens dichtbij de slotstanden van dinsdag.

Beleggers kregen aanvankelijk geen goed gevoel bij het bericht dat de Chinese kredietwaardigheid door Moody's is verlaagd. De kredietbeoordelaar kwam tot die stap vanwege de toenemende schulden en afzwakkende economie in China. Uiteindelijk wist de beursgraadmeter Hang Seng in Hongkong toch licht hoger te sluiten. Ook de Japanse Nikkei-index eindigde 0,7% in de plus.

De Amsterdamse beurs lijkt vandaag een kalme handelsdag te beleven. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar buiten komen. Begin deze maand besloot de Fed de rente onveranderd te houden. De markten houden rekening met een renteverhoging in juni en mogelijk kunnen de notulen daar meer duidelijkheid over geven. De beurs in Amsterdam is morgen op Hemelvaartsdag trouwens gewoon open.

In de AEX was Randstad (-3,5%) woensdag de grote verliezer. Het uitzendconcern kreeg een adviesverlaging van zakenbank Credit Suisse voor de kiezen. Volgens de bank hebben de financiële markten de risico's van automatisering voor uitzenders als Randstad nog niet nauwkeurig ingeprijsd.

UBS verhoogde het beleggingsadvies voor ArcelorMittal juist naar 'neutraal'. De staalfabrikant werd desondanks 0,2% minder waard.

Royal Dutch Shell (+0,3%) overweegt zijn belang van bijna 9% in Canadian Natural Resources te verkopen. Het belang heeft een waarde van ongeveer 4,1 miljard Canadese dollar (circa €3,7 miljard). Shell verkreeg de aandelen Canadian Natural eerder dit jaar, in een deal waarbij het Canadese teerzanden van de hand deed.

In de Midkap werd Arcadis 5,7% meer waard. Het advies- en ingenieursbureau profiteerde van een koopadvies van effectenhuis Kepler Cheuvreux.

Curetis (-10,9%) leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van €4,4 miljoen. Dat was meer dan in de eerste drie maanden van 2016, toen het biotechnologiebedrijf voor €3,2 miljoen in het rood dook.

Kardan (-3,6%) rapporteerde een nettoverlies van €17,8 miljoen over het eerste kwartaal. Het investeringsbedrijf weet dit aan hogere rentelasten en ongunstige wisselkoersen. Karden leed in de eerste drie maanden van 2016 nog een verlies van €1,9 miljoen.

Het aandeel Ajax won 0,3%. De Amsterdamse voetbalclub strijdt vanavond in de finale van de Europa League tegen Manchester United.

