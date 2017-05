De AEX-index koerste vrijwel de gehele dag vlak en eindigde 0,1% lager op 527,9 punten. De Midkap sloot 0,7% in de plus op 796,9 punten.

De beurs in Londen kreeg er 0,4% bij. Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,2%) gingen licht achteruit.

Op Wall Street noteerde de Dow Jones een plusje van 0,1%, na een stijging van 0,2% een dag eeder. Dat was de vierde dag van stijging op rij.

Woensdag kwam het bericht dat de Chinese kredietwaardigheid door Moody's is verlaagd. De kredietbeoordelaar kwam tot die niet onverwachte stap vanwege de toenemende schulden en afzwakkende economie in China. Uiteindelijk wist de beursgraadmeter Hang Seng in Hongkong toch licht hoger te sluiten. De Japanse Nikkei-index eindigde 0,7% in de plus.

De Amsterdamse beurs beleeft vandaag een kalme handelsdag. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar buiten komen. De markten houden rekening met een renteverhoging in juni en mogelijk kunnen de notulen daar meer duidelijkheid over geven. De beurs in Amsterdam is morgen op Hemelvaartsdag trouwens gewoon open.

"Men begint een beetje af te wachten", stelde analist Jos Versteeg van Theodoor Gilissen vast. "Het is het einde van het cijferseizoen. Morgen hier een vrije dag, maandag de Amerikaanse beurzen gesloten. Er is ook wat onzekerheid over wat de ECB gaat doen."

In de AEX-index was Randstad (-3,6%) woensdag de grote verliezer. Het uitzendconcern kreeg een adviesverlaging van zakenbank Credit Suisse voor de kiezen. Volgens de bank hebben de financiële markten de risico's van automatisering voor uitzenders als Randstad nog niet nauwkeurig ingeprijsd. Jos Versteeg vond het wat overdreven: "Bij Randstad zijn ze er ook mee bezig. Daarom hebben ze ook Monsterboard gekocht. Maar het is wel een bron van zorg".

Shell (+0,2%) overweegt zijn belang van bijna 9% in Canadian Natural Resources te verkopen. Het belang heeft een waarde van ongeveer 4,1 miljard Canadese dollar (circa €3,7 miljard). Shell verkreeg de aandelen Canadian Natural eerder dit jaar, in een deal waarbij het Canadese teerzanden van de hand deed.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,3%. Woensdag werd bekend dat techreus Intel zijn belang in ASML heeft verkleind van 14,1% tot 8,5%. Niet iets om bezorgd over te worden, zegt Versteeg. "Daar moet je niet in lezen dat Intel de moed begint te verliezen. Ze hebben gewoon winst genomen. Intel is geen beleggingsmaatschappij."

Collega-beurszwaargewicht Unilever ging 0,2% vooruit.

In de Midkap werd Arcadis 6% meer waard. Het advies- en ingenieursbureau profiteerde van een koopadvies van effectenhuis Kepler Cheuvreux.

Curetis (-11,1%) leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van €4,4 miljoen. Dat was meer dan in de eerste drie maanden van 2016, toen het biotechnologiebedrijf voor €3,2 miljoen in het rood dook.

Kardan (-9,4%) rapporteerde een nettoverlies van €17,8 miljoen over het eerste kwartaal. Het investeringsbedrijf weet dit aan hogere rentelasten en ongunstige wisselkoersen.

Het aandeel Ajax noteerde 0,3% lager bij omzetten die vijfmaal bovengemiddeld waren.De Amsterdamse voetbalclub strijdt vanavond in de finale van de Europa League tegen Manchester United.

