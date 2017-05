Rustige sessie in verschiet

Wel zijn bijvoorbeeld de Euronext-beurzen open. Ook in Londen en Frankfurt wordt gehandeld. Partijen die toch actief zijn, trekken zich mogelijk enigszins op aan de winsten op Wall Street. In New York werd positief gereageerd op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daaruit viel op te maken dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgende maand waarschijnlijk verder gaat opschroeven.

NN weet mogelijk de aandacht op zich gericht. De verzekeraar prijsde twee ongedekte obligatieleningen met een gezamenlijke waarde van 900 miljoen euro.

Ajax

Ook Ajax staat in de belangstelling. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland verloor woensdagavond de finale van de Europa League tegen Manchester United. De club plaatste zich daardoor niet voor de groepsfase van Champions League. Ajax moet zich volgend seizoen nu via de voorronden voor het hoofdtoernooi van de Champions League zien te plaatsen.

Wall Street sloot woensdag na de Fed-notulen hoger. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 21.012,42 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent, tot 2404,39 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 6163,02 punten.

Een vat Amerikaanse olie steeg voorbeurs 0,9 procent in prijs tot 51,82 dollar. Brent werd 0,9 procent duurder op 54,45 dollar per vat, in aanloop naar de OPEC-bijeenkomst in Wenen later op de dag. De euro noteerde 1,1241 dollar, tegen 1,1172 dollar bij het Europese beursslot op woensdag.