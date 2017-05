Gemalto onderaan in hogere AEX

De AEX-index noteerde even na negen uur 0,2% hoger op 529 punten. De Midkap-index ging eveneens 0,2% vooruit naar 798,59 punten.

Bedrijven en banken zijn vandaag gesloten vanwege Hemelvaartsdag. Ook zijn de beurzen in onder meer Zürich, Helsinki, Kopenhagen en Stockholm dicht. In Londen, Parijs en Frankfurt wordt gehandeld met licht aantrekkende hoofdgraadmeters.

Wall Street hield gisteravond de opgaande lijn vast na de publicatie van de notulen door de Amerikaanse centrale Bank (Fed) met een recordstand van de S&P500 tot gevolg. Ook de Dow heeft na de inzinking van vorige week de grens van 21.000 punten weer opwaarts doorbroken. Uit de notulen van de Fed was op te maken dat een nieuwe rentestap dichterbij is gekomen, maar dat er geen haast zal worden gemaakt met de afbouw van het opkoopprogramma van staatsobligaties .

In Azië kleurden de borden ook groen in navolging van de hogere standen op Wall Street. De Nikkei-index in Japan kreeg er vanochtend 0,4% bij.

Vandaag zijn alle ogen gericht op de bijeenkomst van oliekartel OPEC die om 10.000 begint. De leden van de OPEC zullen zeer waarschijnlijk overgaan tot een verlening van de afspraken over de olieproductie. De prijs van ruwe olie (Brent) ging in de aanloop naar de OPEC-meeting verder omhoog tot ruim boven de $54,46, het hoogste niveau sinds april.

In de AEX waren de koersuitslagen overwegen bescheiden. Unibail Rodamco kreeg er 0,8% bij. Altice werd door beleggers 1,1% hoger gezet.

Gemalto daarentegen liet 1,5% liggen. Randstad dat de voorgaande dag al zwak in de markt lag na een afwaardering viel nog een 0,2% terug.