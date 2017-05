De AEX-index noteerde rond kwart over vier 0,1% lager op 527,6 punten. De Midkap-index ging 0,3% achteruit naar 794,62 punten.

Veel bedrijven en banken zijn vandaag gesloten vanwege Hemelvaartsdag. Ook zijn de beurzen in onder meer Zürich, Helsinki, Kopenhagen en Stockholm dicht.

Londen, Parijs en Frankfurt noteerden fractioneel verlies.

Wall Street start volgens de futures opnieuw hoger om half vier. Alle verliezen sinds de verkoopspurt half mei zijn nu weggepoetst.

De markt leest in de notulen van de Federal Reserve dat de volgende renteverhoging in juni komt. Al zal de afbouw van het opkoopprogramma geleidelijk zijn. Woensdagavond ging de S&P500 daarop naar een recordstand.

,,De markt is leeg, handelaren zitten in de luie stand. Iedereen is wel een beetje uitgekocht. Het is opvallend dat Unilever zo blijft stijgen. Niemand die ziet hoe die koersstijging te verantwoorden is", zegt directeur Marcel Rietveld van Mijn Effecten.

Uit de bijeenkomst van oliekartel OPEC in Wenen werd duidelijk dat de leden overgaan tot een verlenging van de huidige productiebeperking met negen maanden, zonder extra ingrepen om de prijs op te drijven. De olieprijs raakte de mooie winst kwijt en viel in reactie 0,4% terug tot onder de $54 per vat. ,,De markt komt van $27 per vat; er zit al veel stijging in de prijs. Een verdere verhoging van de prijs is voor veel producenten niet per se nodig. De markt gaat naar stabilisering, met gunstige gevolgen voor de prijs", aldus Hans van Cleef, oliespecialist en sectoreconoom van ABN Amro.

De euro bleef vlak tegen de dollar bij $1,121.

Olies verliezen

In de AEX liet digitale beveiliger Gemalto 1,8% liggen. Hekkesluiter staalmaker ArcelorMittal ging 1,8% achteruit. De dip in de olieprijs duwde RD Shell 0,3% in het rood. Oliedienstverlener SBM Offshore zag 1,2% van de koers verdampen. Tankopslagbedrijf Vopak raakte 0,9% kwijt.

Uitzender Randstad dat de voorgaande dag al zwak in de markt lag na een afwaardering viel nog een 0,5% terug.

Unilever, het meest verhandelde aandeel, behoorde bij de schaarse winnaars en pluste 1,4%. Indexus Vermogensbeheer wijst op de forse koersdoelverhoging van Société Générale voor Unilever naar €60. Hartford Equity Income Fund kocht aandelen Unilever in, en ruilde die van Merck weer in.

Zwaargewicht ING won 0,6%. Goldman Sachs werd positiever over Beneluxbanken, zowel ABN Amro, ING en KBC verhoogde Goldman het koersdoel.

Kabelaar Altice werd 0,3% meer waard.

Air France KLM (+2,7%) profiteerde van goed sectornieuws. Prijsvechter Wizzair gaf een goede outlook af. Het aandeel steeg 11%. Dat trok ook branchegenoten als easyJet mee.

Aluminiumwalser Aperam (-2,6%) kreeg een opwaardering van Zacks Investment Research, van een houden- naar kopenadvies.

Philips Lighting zakte 2,3%, net als bodemonderzoeker Fugro (-1,6%).

Maaltijdbezorger Takeaway deed bij de kleinere fondsen goede zaken met een vooruitgang van 3,5%. De groeiplannen en de voorbereidingen om naar de beurs te gaan van concurrent Delivery Hero brengt aanhoudende fantasie in de sector.

Het aandeel Ajax gleed 6% weg nadat de Amsterdamse voetbalclub gisteravond de Europese finale verloor van Manchester United.

Volg komende maandag het gratis seminar met de beursexperts Peter Siks en Martijn Rozemuller. Klik hier om in te schrijven.