De AEX-index sloot 0,1% hoger op 528,03 punten. De Midkap eindigde 0,1% in de plus op 796,75 punten. De beurs in Londen (+0,4%) had eveneens een positieve dag, terwijl Frankfurt (-0,2%) en Parijs (-0,01%) licht lager noteerden.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) waren beleggers voorzichtig, omdat de beurzen in New York en Londen komende maandag dicht zijn. "Ook hebben veel handelaren enkele dagen vrij genomen", aldus de beursman.

Wall Street noteerde vrijwel ongewijzigd na een licht lagere opening. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq en de S&P 500-index sloten donderdagavond op recordhoogte. Een meevaller voor de handel op Wall Street was dat de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal naar boven werd bijgesteld van 0,7% naar 1,2% op jaarbasis.

Bij gebrek aan richtinggevend nieuws op het Damrak zagen beleggers aanleiding een stukje winst te nemen, na de klim van ruim 15% van de AEX in de afgelopen zes maanden. De olieprijs herstelde licht nadat de prijs van het 'zwarte goud' op Hemelvaartsdag fors was gedaald. Toen hakte de als teleurstellend ervaren verlenging van de productiebeperking met negen maanden door de OPEC erin.

In de AEX was telecomconcern KPN vrijdag de koploper met een plus van 2,3%. Altice kreeg er 1,8% bij. De kabelmaatschappij sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Amerikaanse mediaconcern Viacom op het gebied van reclame en distributie.

ArcelorMittal won 1,7%. De staalfabrikant profiteerde van een koopadvies van de Australische zakenbank Macquarie.

AkzoNobel werd 0,3% duurder. De Amerikaanse bank Jefferies is de verfproducent gaan volgen met een houdadvies. De Ondernemingskamer doet trouwens maandagavond uitspraak in de zaak van grootaandeelhouder Elliott tegen AkzoNobel. Het Britse hedgefonds eist een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarop het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans aan de orde zou moeten komen. Burgmans en Akzo-bestuursvoorzitter Ton Büchner hebben recent drie overnamebiedingen van het Amerikaanse PPG Industries afgewezen.

Bij de hoofdfondsen stond SBM Offshore onderaan met een koersverlies van 0,7%. De maritiem dienstverlener verloor donderdag al ruim 1% vanwege de lagere olieprijs. Royal Dutch Shell (-0,7%) en Vopak (-0,5%) gingen eveneens omlaag.

Unilever sloot onveranderd. Topman Paul Polman wil dat staatsinvesteringsfondsen meer geld steken in de voedings- en wasmiddelengigant vanwege hun blik op de lange termijn. Het Noorse staatsinvesteringsfonds heeft momenteel al een belang van 1,8% in Unilever.

In de Midkap stond luchtvaartconcern Air France-KLM bovenaan met een plus van 1,2%. Verzekeraar ASR was er de rodelantaarndrager met een min van 1,4%.

