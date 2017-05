Kalme handelsdag verwacht op Damrak

Op het Damrak zal er vooral aandacht zijn voor AkzoNobel. Maandag na het slot van de beurshandel doet de Ondernemingskamer in Amsterdam oordeel in de zaak die door een groep Akzo-aandeelhouders onder aanvoering van activistische aandeelhouder Elliott was aangespannen. Zij eisen onder meer de aanstelling van een of meer onafhankelijke commissarissen om toe te zien op gesprekken met PPG Industries. De Amerikanen willen Akzo nog altijd inlijven.

Telegraaf Media Groep (TMG) kwam vrijdag nabeurs met een trading update. Daaruit bleek dat TMG veel kosten moest maken vanwege de aanstaande overname. Daardoor liep de schuld van het mediabedrijf flink op.

Overnamestrijd

Verder werd door bronnen gemeld dat staalconcern ArcelorMittal de overnamestrijd rond het Italiaanse Ilva definitief in zijn voordeel heeft beslecht. Arcelor trekt bij Ilva op met partner Marcegaglia. De overnameprocedure rond Ilva, dat eigenaar is van de grootste staalfabriek van Europa in de Zuid-Italiaanse stad Tarente, duurt inmiddels al jaren. Mogelijk zal ArcelorMittal ook bewegen door de flinke daling van de ijzerertsprijs.

Bouwer BAM staat op negatieve wijze in de belangstelling. Een parkeergarage die in aanbouw is op Eindhoven Airport is zaterdag aan het begin van de avond deels ingestort. BAM is verantwoordelijk voor dat project.

Agenda

De macro-economische agenda is nagenoeg leeg. President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) geeft een toespraak in het Europees Parlement.

De AEX sloot vrijdag een fractie hoger na een zeer kalme handelsdag. De hoofdindex steeg 0,1 procent tot 528,03 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 796,75 punten. Londen ging 0,4 procent omhoog, Parijs sloot vlak en Frankfurt zakte 0,2 procent. De beurzen in New York eindigden vrijdag nagenoeg vlak.

Euro

In Londen blijft de beurs maandag dicht voor Spring Bank Holiday en Wall Street voor Memorial Day.

De euro was 1,1169 dollar waard, tegen 1,1174 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voorbeurs 0,3 procent tot 49,67 dollar en Brent zakte 0,3 procent tot 52,02 dollar.